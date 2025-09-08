Как защитить подростков от опасных знакомств

Онлайн-игры не представляют собой основную проблему – подростки могут столкнуться с угрозой насилия и в реальной жизни, заявила лидер движения «Сдай Педофила!», юрист, психолог и руководитель горячей линии по борьбе с сексуальным насилием над детьми Анна Левченко.

Напомним, 7 сентября в Санкт-Петербурге нашли тело 15-летней девушки. По предварительным данным, ее убил молодой человек, с которым она познакомилась в онлайн-игре. Он нанес ей множественные ножевые ранения, вероятно, после неудачной попытки изнасилования.

«Проблема точно не в онлайн-играх. Познакомиться с человеком ребенок мог где угодно», – считает Левченко.

По ее мнению, игры для детей, как и для взрослых, – это способ общения. В них можно встретить разных людей: кто-то находит друзей на всю жизнь, а кто-то сталкивается с опасными ситуациями. Однако, девочка могла познакомиться с предполагаемым убийцей в соцсетях, мессенджерах или на улице, отметила Левченко.

Психолог добавила, что не имеет значения, общаются подростки в социальных сетях или в реальной жизни – оба эти мира для них абсолютно реальны, разница лишь в способе взаимодействия. Как отметила специалист, риск возрастает, если родители не обговаривают с ребенком правила безопасности, такие как не ходить к малознакомому человеку домой или на стройку. Многие девушки погибли, садясь в машину к незнакомцам, подчеркнула Левченко.

Эксперт обратила внимание, что на уровне государства нет мер, полностью исключающих подобные трагедии. Она призвала избегать громких заявлений и гиперреакций, подчеркнув важность профилактики. Безопасность начинается с детства, подчеркнула психолог, когда ребенку объясняют базовые правила, такие как не трогать плиту и не ходить с незнакомыми людьми.

Левченко отметила, что в интернете люди могут притворяться кем угодно. Особенно подвержены этому риску подростки, у которых проблемы с общением в реальной жизни, нет друзей или близких отношений, и они ищут внимания. В таких случаях иллюзии и фантазии о виртуальном романе могут стать ловушкой, подчеркивает РИАМО.

Напомним, помимо горячего номера линии по противодействию сексуальному насилию над детьми в России также работает единый общероссийский номер детского телефона доверия. Подростки, оказавшиеся в непростых жизненных ситуациях, будь то конфликты в семье, буллинг в школе, эмоциональное напряжение или одиночество, могут поговорить с профессиональными психологами, получить поддержку и советы по выходу из кризиса.