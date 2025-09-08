Эксперт дала советы, как обустроить детскую для школьника

Начало нового учебного года — хороший повод купить не только тетрадки и портфель, но и подумать о перестановке в детской комнате. Особенно это важно, если ребенок идет в первый класс, ведь его запросы и потребности теперь будут совсем не такими, как у детсадовца. Да и в течение 11 школьных лет стоит менять интерьер детской хотя бы дважды — в соответствии с тем, как растет и взрослеет ребенок. Слишком взрослый или слишком детский интерьер может создать дискомфорт: пространство должно подстраиваться под интересы маленького хозяина, а не наоборот. Родителям придется признать: их собственные мечты об «идеальной комнате» могут не совпадать с предпочтениями ребенка. Точнее, не совпадут почти наверняка.

© freepik.com

Когда речь заходит о таком феномене, как детская комната, старая поговорка про «два мира, два детства» играет как никогда ярко. Сейчас уже чуть меньше, чем 15–20 лет назад, но все-таки до сих пор родителей и детей разделяет одно важное отличие. Для нынешних родителей — тех, кому довелось расти в 1990-х или чуть раньше, — отдельная детская нередко была недостижимой мечтой. Распространенный вариант — делить комнату с братом или сестрой (причем часто вне зависимости от половой принадлежности). Ничуть не менее распространенный вариант, при котором личным пространством ребенка становится раскладной диван в проходной комнате.

© freepik.com

Как рассказала в беседе с корреспондентом «МК» специалист по эргономике и дизайну интерьеров Маргарита Лавренчук, квартирный — точнее, комнатный — вопрос для разных поколений служит настоящей лакмусовой бумажкой.

— Когда мы слышим словосочетание «детская комната», у каждого всплывают свои воспоминания. Для кого-то это ковер с узорами, за которым прятался целый мир фантазий, для кого-то — полка с книжками и письменный стол у окна. Как менялось представление о ней у разных поколений и какой ее видят современные родители и дети? — рассуждает специалист. — У наших бабушек отдельной детской комнаты часто не было вообще — дети делили пространство со взрослыми. Потом все изменилось, но один тренд остается: родители стремятся дать сыну или дочери то, чего когда-то не хватало им самим.

© freepik.com

«МК» расспросил представителей разных поколений о том, как складывались их отношения с личным пространством — и заодно с другими членами семьи.

— Одна из моих главных ссор с дочерью была как раз из-за комнаты, — вспоминает 49-летняя Светлана. — Мы переехали в новую квартиру, когда ей было 13, и я присмотрела чудный девичий гарнитур: кровать с резным изножьем, с завитушками, белый шкаф, нежные-нежные сиреневые обои... Показала Марине — она чуть не разрыдалась. И я вслед за ней. В итоге все-таки сделали так, как она сама хотела: красные глянцевые шкафы, низкая кровать. А потом я поняла: это ведь я свою «идеальную комнату» создавала, ту, о которой мечтала в детстве. Мы делили комнату со старшей сестрой, ни о каком дизайне там речи не шло. А мне хотелось «как у принцессы».

© freepik.com

Маргарита Лавренчук объясняет: в 1970–80-х детская стала символом самостоятельности, ее центральным элементом выступало место для учебы. Важны были отдельный письменный стол, шкаф для школьных принадлежностей, книжная полка. Остальное считалось будто бы баловством.

В 1990-х и нулевых появились новые акценты: первый компьютер, телевизор, видеомагнитофон. И здесь тоже не обошлось без нереализованных желаний.

— Моей несбывшейся мечтой осталась высокая кровать, — признается 35-летний Григорий. — Отдельная комната у меня появилась в 14 лет, и тогда я тащился от того, какая была у моего друга: высокая кровать под потолком, а под ней компьютерный уголок. Удобно, стильно. Но родители встали насмерть: мол, высокая кровать — это если места не хватает, вынужденная мера, у нас новая квартира и просторная комната, нечего тут! И отказывались понимать, что для меня это не «вынужденная». В общем, сделали «приличную» комнату. Уже спустя много лет, когда я переехал в собственную квартиру, мама призналась, что двухъярусные койки ассоциируются у нее не то с нарами, не то с плацкартом — в общем, треш. Но у нее же, а не у меня!

Разные ассоциации и вообще разные вкусы могут превратить ремонт в поле битвы даже между двумя взрослыми. Что уж говорить о детях, которые нередко попросту не имеют права голоса.

— Мы делали ремонт в квартире в конце нулевых, когда в моде был сплошной минимализм: белые стены, светлый пол, все такое нейтральное и только пара ярких подушек валяется, — вспоминает 32-летняя Надежда. — Моя мама была в восторге от этой моды, а мне она жутко не нравилась. Я просила купить мне в комнату обычные обои, хотела в мелкий цветочек, такие у бабушки были, я все детство их обожала. Мама лишь фыркала и называла меня «колхозницей». Мебель просила темную, тоже запретили. А потом никак не могла понять, почему я при первой же возможности съехала из идеально стильной родительской квартиры.

В 2010-е в детскую пришли яркая декоративность, мультяшные постеры, максимум игрушек и «развивашек». Эксперт Маргарита Лавренчук объясняет: еще десятилетие назад было принято думать, что насыщенная среда означает развитие — а это значит, что в комнате, наполненной яркими элементами, ребенок быстрее научится читать, писать и так далее.

— Впрочем, нередко детская комната сегодня становится еще и воплощением эстетических представлений отца или матери. Родители смотрят на детскую не как на набор мебели и вещей, пусть даже самых полезных, а как на личное пространство ребенка, где он может развиваться, играть, учиться, отдыхать, — резюмирует эксперт.

Определить бюджет и подготовить табличку «как в отеле»

Свое представление об «идеальной комнате» есть и у самих детей. Для них важнее всего возможность самим влиять на то, что их окружает: расклеить постеры любимых героев, устроить «штаб» из подушек, выбрать цвет постельного белья или обустроить уголок для творчества. Их комната — это прежде всего отражение внутреннего мира, место свободы и самовыражения. Поэтому, подсказывает эксперт Лавренчук, иногда родителям стоит немного умерить свои амбиции и внимательнее относиться к пожеланиям самого ребенка. Иногда стоит согласиться на то, что, по мнению мамы, недостаточно красиво, если ребенку оно нравится.

«Идеальная детская» всегда отражает дух времени, ценности семьи и личные потребности ребенка. В свою очередь психолог Анастасия Александрова напоминает: если в семье есть возможность выделить ребенку отдельную комнату, значит, необходимо выделить также возможность обставить ее по собственному вкусу. Картбланш может зависеть от возраста ребенка.

— Если речь идет о подростке, можно поступить просто: обозначить ему бюджет, выделенный, скажем, на мебель. Пусть сам ходит по магазинам, изучает сайты и подбирает то, что ему нравится. Убьете двух зайцев: и прокачаете ответственность, и дадите свободу самовыражения. С ребенком помладше можно просто обсудить: какую комнату хотелось бы? Что там должно быть обязательно? Чего не хочется точно? Какие-то предпочтения ребенка могут оказаться сюрпризом, но это ведь его комната, а не ваша.

Главное — сделать детскую пространством, где ребенку будет комфортно, безопасно и интересно. А для этого, напоминает психолог, очень важно помнить о том, что такое личное пространство.

© freepik.com

— Я считаю, что в некоторых моментах нам стоит брать пример с американских фильмов. Я имею в виду эпизоды, когда у ребенка на двери комнаты висит табличка вроде «не входить». Российских родителей это по-прежнему шокирует, но зря. У ребенка должна быть возможность уединиться, — продолжает психолог Александрова. — Попробуйте превратить это в игру: вместе с ребенком сделайте несколько табличек-дорхенгеров (таких, как в отелях). С интересным дизайном и надписями. Например, «Делаю уроки», «Хочу побыть один» и так далее. Пусть это будет одним из новых правил вашей семьи. Табличка — не замок и не щеколда, и в крайнем случае вы все равно сможете открыть дверь.

Новый учебный год — новый дизайн

Если полноценный ремонт перед 1 сентября не вписывается в планы или бюджет, можно попробовать освежить комнату школьника самыми доступными средствами, которые не потребуют особых ресурсов. Как напоминает Маргарита Лавренчук, современная детская строится вокруг простых, но важных правил. Разделение на зоны для учебы, отдыха, игры и творчества помогает сосредоточиться и переключаться на отдых. Даже в маленькой квартире это можно сделать с помощью стеллажей, ковриков или разной подсветки.

Эксперт дала еще несколько полезных советов для школьников и их родителей.

Самое простое и удобное — организовать систему «умного хранения»: купите несколько разноцветных коробок для карандашей, ручек, тетрадей и других нужных мелочей. Подпишите их вместе с ребенком.

Создайте новый акцент. Повесьте над столом пробковую или магнитную доску, куда можно поместить расписание, списки иностранных слов для заучивания, вдохновляющие картинки и важные новости о школьных успехах.

Не настаивайте на том, чтобы рабочее место школьника было слишком серьезным: иногда яркий стаканчик для канцтоваров или забавные кнопки могут настроить на учебу куда лучше академичного глобуса. Не забывайте и о других частях комнаты, не ограничивайтесь рабочим столом. Выберите пару забавных подушек или яркий веселый плед — и увидите, как эти мелочи способны преобразить комнату.