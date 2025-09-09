Некоторым людям по ряду причин не дается изучение математики. Об этом рассказала эксперт.

© Vse42.ru

Вера Никишина, профессор и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, объясняет, почему математические способности есть не у всех и как они важны.

Расстройства, при которых человек не может обучиться математике

Существуют нарушения развития, такие как умственная отсталость (F70-F79 по МКБ), при которых человек не может освоить математику. Главный симптом таких состояний – нарушение мыслительных операций, отвечающих за символический и оптико-пространственный гнозис. Эти функции, связанные с пониманием символов и пространственным восприятием, критически важны для развития математических способностей.

Можно ли утратить математические навыки

Математические способности могут утрачиваться или снижаться в любом возрасте. Это происходит потому, что работа этих нейронных систем требует постоянного использования. Принцип "используй или потеряешь" применим и здесь.

Не только при умственной отсталости в детстве, но и при задержке психического развития (ЗПР) возникают риски снижения уровня символического и оптико-пространственного гнозиса.

Зачем ребенку нужна математика

Часто дети (повторяя за взрослыми) задают вопрос: "Зачем мне эта математика?". Ответ кроется не в решении конкретных задач, с которыми, как признает профессор Никишина, может справиться искусственный интеллект.

Решение математических задач, как арифметических, так и геометрических, активизирует те зоны мозга, которые отвечают за адекватную реакцию и успешную социализацию. Без развития этих областей человек, будь то ребенок или взрослый, оказывается неспособен полноценно взаимодействовать в сложном мире человеческих отношений.

Таким образом, математика – это не просто набор формул и правил, а важнейший инструмент для развития когнитивных функций, пространственного мышления и, как следствие, успешной адаптации в обществе, сообщает пресс-служба Пироговского университета.