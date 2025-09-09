Невеста педиатра, выпавшего из окна: врач недавно вернулся с конгресса в Сочи

Педиатр, который выпал из окна во время вызова в Москве, строил планы на будущее. Об этом рассказала его невеста в беседе с телеканалом "Звезда". По словам девушки, у него были хорошие отношения с семьей, медик готовился к свадьбе с возлюбленной. "Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный", – сообщила она. Молодой человек вместе с партнершей недавно посещал конгресс педиатрии в Сочи. Медик планировал перейти на должность в детской реанимации, где раньше уже работал. Инцидент произошел на Хорошевском шоссе накануне ночью. Педиатр прибыл на вызов в элитный ЖК, где его ждал маленький пациент. Спустя некоторое время мужчина выпал из окна 18-го этажа. Спасти его не смогли. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Детали инцидента выясняют следователи. На данный момент проводится проверка. Специалисты уже осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев.