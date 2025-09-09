Столичный психолог Салимгареева рассказала, чем увлечь ребенка на прогулке
В ближайшие выходные дни столица будет отмечать День города. Запланированы сотни различных мероприятий. Многие семьи собираются взять с собой на прогулку и детей. Насколько полезны такие экскурсии для юных москвичей, на что стоит обратить внимание и как знакомить ребенка с городом рассказала читателям "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дилара Салимгареева.
Она отметила, что прежде всего маленького ребенка стоит знакомить с ближайшими пространствами: двором, улицей. Но прогулка должна быть тематической.
"Во время одной из прогулок познакомьте ребенка с местной природой. Можно сделать фоторепортаж, чтобы потом можно было рассказать о прогулке близким. В следующем путешествии вместе с ребенком проведите исследование транспорта вашего района: есть ли здесь автобусы, троллейбусы и трамваи, станция метрополитена. Третьей темой, например, может стать архитектура: чем отличаются друг от друга дома в вашем районе? Все эти мелочи постепенно и аккуратно выводят ребенка в большой мир, приучают его вглядываться в детали, систематизировать информацию и, конечно, ориентироваться в городе, - рассказала Дилара Салимгареева. - Современный мегаполис полон стимулов: яркие вывески, необычная архитектура, шум транспорта, музыка уличных артистов. Но главное - он дает пространство для фантазии. Посмотрите на Москву глазами ребенка. Для детей улицы, площади и парки - это не только здания и дороги, но и огромная площадка для игр, наблюдений и открытий. Если взрослые помогут ребенку взглянуть на привычные улицы как на загадочный мир, прогулка станет не только развлечением, но и важным шагом в развитии".
Она отметила, что грамотное взаимодействие с городской средой помогает развивать у детей любопытство. Ребенок учится задавать вопросы: "Почему этот дом похож на замок?" или "Зачем на здании такой необычный знак?" Развивает наблюдательность: дети начинают замечать мелочи, узоры на дверях, скульптуры во дворах, отражения в витринах. Такие прогулки развивают и воображение. Городские формы превращаются в образы: мост становится "драконом", фонарь - "стражем улицы", а необычная башня - "ракетой в космос".
Советы психолога
Чтобы развить интерес ребенка, превращайте прогулки в мини-исследования. Вот несколько простых идей.
"Охота за деталями". Предложите найти на улице пять предметов определенной формы или цвета: "Давай посмотрим, сколько круглых окон мы найдем сегодня"."Придумай историю". Увидев необычный дом или памятник, спросите: "Кто здесь мог жить? Какую тайну хранит этот герой?""Городские звуки". Закройте глаза на минуту и послушайте: "Что ты слышишь? Автобус? Пение птиц? Чей голос?" Потом сравните впечатления."Следопыты". На прогулке можно представлять себя археологами, которые ищут "древние символы" на фасадах зданий или "секретные знаки" на плитке.
"После прогулки предложите ребенку стать архитектором своего собственного города мечты. Пусть он нарисует город, где живут великаны, или создаст другой тематический рисунок, основанный на его впечатлениях. Можно построить город из конструктора, пластилина или использовать любые другие материалы, которые вдохновят юного градостроителя. Попросите объяснить, почему дома или мосты расположены именно так, удобен ли такой город жителям, почему?" - добавляет Дилара Салимгареева.