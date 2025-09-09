Чем увлечь ребенка на прогулке

В ближайшие выходные дни столица будет отмечать День города. Запланированы сотни различных мероприятий. Многие семьи собираются взять с собой на прогулку и детей. Насколько полезны такие экскурсии для юных москвичей, на что стоит обратить внимание и как знакомить ребенка с городом рассказала читателям "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дилара Салимгареева.

Она отметила, что прежде всего маленького ребенка стоит знакомить с ближайшими пространствами: двором, улицей. Но прогулка должна быть тематической.

"Во время одной из прогулок познакомьте ребенка с местной природой. Можно сделать фоторепортаж, чтобы потом можно было рассказать о прогулке близким. В следующем путешествии вместе с ребенком проведите исследование транспорта вашего района: есть ли здесь автобусы, троллейбусы и трамваи, станция метрополитена. Третьей темой, например, может стать архитектура: чем отличаются друг от друга дома в вашем районе? Все эти мелочи постепенно и аккуратно выводят ребенка в большой мир, приучают его вглядываться в детали, систематизировать информацию и, конечно, ориентироваться в городе, - рассказала Дилара Салимгареева. - Современный мегаполис полон стимулов: яркие вывески, необычная архитектура, шум транспорта, музыка уличных артистов. Но главное - он дает пространство для фантазии. Посмотрите на Москву глазами ребенка. Для детей улицы, площади и парки - это не только здания и дороги, но и огромная площадка для игр, наблюдений и открытий. Если взрослые помогут ребенку взглянуть на привычные улицы как на загадочный мир, прогулка станет не только развлечением, но и важным шагом в развитии".

Она отметила, что грамотное взаимодействие с городской средой помогает развивать у детей любопытство. Ребенок учится задавать вопросы: "Почему этот дом похож на замок?" или "Зачем на здании такой необычный знак?" Развивает наблюдательность: дети начинают замечать мелочи, узоры на дверях, скульптуры во дворах, отражения в витринах. Такие прогулки развивают и воображение. Городские формы превращаются в образы: мост становится "драконом", фонарь - "стражем улицы", а необычная башня - "ракетой в космос".

Советы психолога

Чтобы развить интерес ребенка, превращайте прогулки в мини-исследования. Вот несколько простых идей.

"Охота за деталями". Предложите найти на улице пять предметов определенной формы или цвета: "Давай посмотрим, сколько круглых окон мы найдем сегодня"."Придумай историю". Увидев необычный дом или памятник, спросите: "Кто здесь мог жить? Какую тайну хранит этот герой?""Городские звуки". Закройте глаза на минуту и послушайте: "Что ты слышишь? Автобус? Пение птиц? Чей голос?" Потом сравните впечатления."Следопыты". На прогулке можно представлять себя археологами, которые ищут "древние символы" на фасадах зданий или "секретные знаки" на плитке.