Как защитить ребенка от сколиоза

Искривление позвоночника, а не только сутулость - это не просто нарушение осанки у ребенка (а затем и взрослого человека). Это состояние влияет на работу внутренних органов и, в конечном итоге, на здоровье и работоспособность в целом. Позаботиться о ровной спине у ребенка должны родители и начинать надо в раннем детстве, а уж в начальной школе, когда "сидячие" нагрузки резко возрастают, - тем более. Почему возникает сколиоз и что делать для его предотвращения, "РГ" рассказала врач гинеколог-эндокринолог, реабилитолог, кинезиолог, руководитель комитета по женскому здоровью Союза "Здоровье здоровых" Мария Коновалова.

Что такое сколиоз?

От искривления позвоночника в той или иной степени сегодня страдают более 85% детей. Сколиоз - отклонение позвоночника в стороны, которое по мере прогрессирования сопровождается скручиванием позвонков по вертикальной оси. Опасность сколиоза заключается в медленном скрытом начальном этапе развития и резком проявлении с быстрым прогрессированием. Ранее считалось, что дебют сколиоза приходится в основном на старт полового созревания. Сейчас мы видим детей со сколиотическим искривлением уже в 8-9 лет. Рост заболеваемости сколиозом обусловлен как повсеместным распространением недостаточности соединительной ткани (что связано с дефицитом белка в рационе), так и изменением образа жизни детей - увеличением статических нагрузок за компьютером и гаджетами.

Чем опасно, если позвоночник деформирован?

Сколиоз - это серьезная угроза для нормального кровоснабжения головного мозга, а также глаз (что важно для зрения). На фоне сколиоза развиваются многочисленные дефициты витаминов и микроэлементов.

Когда девочка со сколиозом вырастает, у нее выше риски половых расстройств, гинекологических заболеваний, трудностей с зачатием, вынашиванием и родами.

Что можно делать дома для профилактики сколиоза?

Основа профилактики и лечения сколиоза - повышение выносливости околопозвоночных мышц.

Помогут такие меры:

Массаж с эфирным маслом сосны, кедра. Разведите эфирное масло в соотношении 2 капли эфирного масла на чайную ложку базового масла (миндального, виноградных косточек, персикового). Массаж выполняется поглаживающими круговыми движениями вдоль позвоночника и пощипываниями - продолжительность процедуры 10 минут до ощущения разогретых мышц.

Постановка вакуумных банок. Улучшает кровоснабжение тканей. Нанесите на кожу спины небольшое количество базового масла. Поставьте латексные банки вдоль позвоночника на расстоянии 5 см друг от друга и от позвоночника. Длительность процедуры до 5-7 минут.

Массаж банным веником. В бане особое внимание можно уделить простукиванию веником вдоль позвоночника с дальнейшим движением по ходу ребер.

Медовый массаж. Кроме улучшения питания мышц массаж с гречишным медом отлично повышает иммунитет. Лучше использовать мед двухлетней давности. Кожу спины разогреть полотенцами, смоченными горячей водой, до красноты. Нанести небольшое количество меда на кожу спины. Через 5 минут пройтись вдоль позвоночника похлопывающими движениями. Не впитавшиеся остатки меда можно собрать влажным полотенцем.

Дыхательные практики. Отлично помогает комплекс упражнений по Стрельниковой.

Лечебная физкультура. Лучше всего детей вовлекают веселые упражнения с родителями: ползание червячками, тараканчиками (опираясь на руки и ноги животом кверху), "плавание" на полу, "лодочка", "кошечка". Вспоминайте классические упражнения из программы физкультуры советских садиков - лучше и не придумаешь.

Прокатывание на мяче. Мощная практика укрепления мышц туловища - прокатывание тела на баскетбольном мяче. Начинаем с положения покачивания на мяче животом, вытянув руки и ноги. Смещаем тело с живота на спину и прокатываем на мяче спину. Упражнение занимает несколько минут. Выполнять в хорошем настроении, не допускать неприятных болевых ощущений.