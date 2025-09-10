С начала учебного года прошло почти две недели, и некоторые родители уже задаются вопросом: как понять, что ребенок плохо адаптируется к школе. На какие признаки стоит обратить внимание и как помочь школьнику, «Вечерняя Москва» спросила у психолога Натальи Наумовой.

Как понять, что ребенок плохо адаптируется к школе: 11 признаков

По ее словам, если у ребенка возникли сложности с адаптацией к школе, то об этом в первую очередь будет сигнализировать нетипичное для него поведение и аффективные проявления, а именно:

перевозбудимость;

истерики;

конфликты с родителями;

отказ идти в школу;

требования перевести в другое учебное заведение.

Также, наоборот, родители могут заметить, что ребенок:

стал тихим;

менее внимательным;

обессилен, много лежит;

потерял аппетит;

не хочет разговаривать с родителями;

замыкается в себе.

«Как правило, так поступают детки, которые уже пробовали договариваться с родителями в сложных ситуациях, но обычно получали наказание или отказ в помощи, — рассказала психолог. — Кроме того, у ребенка может быть определенный психотип, когда он не предпринимает попыток договориться с родителями и отказывается просить помощи в решении ситуации, сразу замыкается в себе и находится в состоянии безысходности, считая, что ничего не изменить».

Что делать родителям

Психолог порекомендовала родителям не ругать детей и создать максимально комфортные условия для успешной адаптации к учебному процессу:

«Очень большое количество детишек сталкиваются с тем, что не так страшно то, что будет в школе, как страшно то, что потом за это мама отругает дома. Поэтому важно снять напряжение и первые три месяца учебного года относиться к своим детям более бережно, особенно к малышам».

Эксперт заметила, что в этом году 1 сентября было много случаев, когда дети падали в обмороки на школьных линейках. Это связано с огромным уровнем тревожности, который испытывают школьники перед началом учебного года.

«Как раз обмороки этим и можно объяснить. Все из-за высокого уровня тревоги. Например, ребенок утром не смог позавтракать, находясь уже в школе, долго стоит и волнуется. В этот момент у него есть какое-то переживание, и он с ним не справляется. У кого-то физиологические проблемы выходят на первый план, у других — психологические. Однако чаще всего это именно переживания о предстоящей учебе, об отношениях с одноклассниками и педагогами. У каждого ребенка есть какие-то свои страхи, и родителям нужно помогать с ними справиться», — подчеркнула Наумова.

Психолог объяснила, что родителям важно:

разговаривать с ребенком;

выяснять причины тревоги;

задавать вопросы об обстановке в классе и школе;

помогать правильно понимать конкретную ситуацию.

«Если у родителей самостоятельно не получается решить проблему, то нужно обратиться к неврологу, который пропишет успокоительные препараты. А также к психологу, который поможет ребенку осознать, какие трудности у него есть и почему он так сложно адаптируется к школе», — посоветовала специалист.

Можно ли предотвратить возникновение проблем с адаптацией

Чтобы избежать проблем, родителям важно не терять контакт и разговаривать со своими детьми, спрашивать, как прошел день, нравится ли в школе, подчеркнула специалист. Также перед началом учебного года важно задавать вопросы: как ребенок воспринимает начало учебы, какие есть опасения. В большинстве случаев детей беспокоит то, что:

у них есть сложности во взаимоотношениях со сверстниками;

нет друзей и нужно с кем-то знакомиться (если это новая школа, первый класс или смена класса);

есть сложности во взаимоотношениях с учителями.

«Важно выяснить, в чем причина страхов и тревожности у ребенка. Иногда дети тревожатся из-за того, что им задали в течение лета прочитать определенный список литературы, но они этого не сделали и теперь ждут наказания», — отметила собеседница «ВМ».

Как помочь первокласснику адаптироваться к школе

По мнению психолога, сложнее всего адаптацию в школе проходят первоклассники. У них много страхов, потому что они не знают, что их ждет. Поэтому родители могут дома попробовать моделировать различные ситуации и помогать ребенку их преодолеть:

можно играть с первоклассниками в «школу» дома, моделировать разные ситуации и смотреть на реакции ребенка;

многие дети привыкли, что их часто одевали бабушки или мама, а теперь нужно самому собираться, поэтому зачастую ребята невнимательны и не могут найти в раздевалке свою одежду, что тоже является дополнительным стрессом. В связи с чем дома можно поиграть в необычные прятки: прятать вещи и искать их вместе;

еще можно играть в игры на внимательность, например находить отличия между картинками.

