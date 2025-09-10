Школами смогут управлять родители: что думают об этом эксперты

Родители смогут влиять на решения школьной администрации. В Государственную Думу внесен законопроект, который дает мамам и папам право отстаивать интересы своих детей через родительские собрания. В документе хотят законодательно закрепить само понятие "родительское собрание" как коллегиальный орган управления общеобразовательной организацией.

© РИА Новости

Предполагается, что так родители смогут участвовать на законных основаниях, например, в разработке школьного меню, выбирать поставщика услуг по организации питания, планировать внеурочки и определять, какой быть школьной форме, и быть ли ей вообще.

Многие мамы и папы могут удивиться: они и сейчас во всем этом участвуют. Но авторы инициативы считают, что сейчас все пожелания родителей - просто рекомендации, и руководство школ может к ним не прислушиваться. Поэтому родительские собрания надо "узаконить".

"РГ" узнала, что думают об этом сами родители и директора школ. Оказалось, все не так однозначно.

Максим Спиридонов, директор Булгунняхтахской школы им. С.П. Ефремова, Республика Саха (Якутия):

— Мы постоянно советуемся с родительским активом по всем ключевым вопросам. В условиях небольшого коллектива сельской школы это не просто формальность, а необходимость. Поэтому сама идея придать решениям родительского собрания особый законный статус кажется логичной. Но есть и сложности. Например, питание. У нас нет особого выбора поставщиков: часто это один-два варианта на весь район. Да, родители могут утвердить идеальное меню, но сможем ли мы его предоставить? Большой вопрос. Готовы ли мы к тому, что решение родителей повлечет за собой рост стоимости питания?

Внеурочная деятельность - палка о двух концах. Конечно, родители лучше знают интересы своих детей. Но школа несет ответственность за содержание и безопасность этих занятий. У нас нет возможности приглашать десятки внешних специалистов. Решение родителей должно подкрепляться ресурсами - кто будет вести, где, за какие средства? Закон должен быть не только о правах, но и об ответственности, а также учитывать реальные возможности школ, особенно на селе.

Анастасия Стрельцова, мама пятиклассника, школа № 25, г. Тверь:

— Вижу, что многие важные вопросы в школе вызывают споры и недовольство. Например, качество еды в столовой или организация внеурочек. Сейчас происходит так: если у родителей есть претензии или предложения, они идут к директору или классному руководителю по одному. Это создает напряжение для школы и учителей, а в родительских чатах начинаются споры. Руководство школы вынуждено реагировать на каждое мнение, но не может угодить всем, и родители чувствуют, что их не слышат. Может, эта новая инициатива поможет навести порядок и приведет к взаимному уважению. Родители и школа смогут решать вопросы открыто, сообща и честно.

Ангелина Рябина, директор Астраханской лингвистической гимназии, педагог-наставник, г. Астрахань:

— Авторы новой инициативы о статусе и полномочиях родительских собраний утверждают, что мнение родителей по ключевым вопросам не учитывается должным образом. Не могу с этим согласиться. Что касается, к примеру, требований к школьной форме, то каждая школа вправе устанавливать их самостоятельно, принимая во внимание мнение как совета учеников, так и родителей. Так мы учитываем индивидуальные особенности каждой школы и потребности детей. Внеурочные занятия, за исключением единых для всех программ "Разговоры о важном" и "Россия - мои горизонты", формируются также с учетом мнения родителей. Для контроля качества питания в каждой школе осуществляется ежемесячный родительский контроль. Так что родители уже принимают самое активное участие в жизни школы.

Ольга Денисова, директор Гимназии № 1, г. Оренбург:

— Безусловно, привлечение родителей к управлению образовательным процессом - важная история. Практика показывает: активное участие родителей влияет на многие важные школьные вопросы. Но важно учесть, что директор школы выступает единственным исполнительным руководителем и несет персональную ответственность за всю деятельность образовательной организации. По моему мнению, поправки в закон лишь усложнят работу администрации школ, создав дополнительные барьеры при принятии управленческих решений. Как организовать голосование среди всех родителей, если некоторые не хотят посещать собрания или вообще игнорируют участие в процессе принятия решений? Насколько правомерно привлекать родителя, не обладающего профессиональными компетенциями, к разработке школьного меню? Кто понесет юридическую ответственность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций?

Сегодня в каждой школе есть общественная комиссия по контролю качества питания, в которую вправе войти любой заинтересованный родитель. Мамы и папы могут сами прийти в столовую в удобное время и попробовать все блюда, дать оценку, предложить замену, но, конечно, с учетом требований законодательства в сфере детского питания. Вопрос школьной формы решается ежегодно с обязательным обсуждением на Совете родителей и Управляющем совете гимназии. Выбор курсов внеурочной деятельности определяется ресурсами школы, но и эти курсы утверждаются родителями, подавшими соответствующие заявления. Действующие нормы уже предусматривают процедуры взаимодействия администрации и родителей.

Мария Баркар, медиапедагог, мама двоих детей, г. Москва:

— Подумайте, что произойдет, если каждый родитель начнет вносить свои корректировки в процесс обучения, воспитания, а уж тем более питание и медицинское обслуживание в школах? А в классе ведь может быть до 30 учеников, количество "экспертов-родителей" увеличивается многократно. Услышат они друг друга? Скажу, может, жестко, но система образования может оказаться в хаосе, и это неоправданно для детей и учителей.

Ведь сегодня система образования - не белый лист бумаги, который каждый может резать, как ему захочется. Это накопленный десятилетиями опыт, научный подход, система ценностей и принципов, это люди, учителя. Но, увы, именно к мнению учителей мы, кажется, прислушиваемся меньше всего. Как говорит одна моя знакомая - мудрый директор школы: чтобы устранить конфликты в школе, родителям необходимо довериться учителям. Доверять педагогам, их профессионализму - вот на что стоит полагаться. Когда родитель внутренне ощущает, что он может доверять учителю, это становится фундаментом для хороших отношений.

Оксана Зверева, мама ученицы 6-го класса, г. Брянск:

— С большим интересом наблюдаю, как родительское сообщество начинает занимать активную позицию в жизни школы. Это не просто тренд, а необходимость, которая становится все более очевидной в условиях современного образования. Мы, родители, можем и должны быть теми, кто мягко, но настойчиво превратит общие шаблоны в гибкие правила, учитывающие индивидуальные особенности наших детей. Школа - это система, и ей часто удобнее работать по общим шаблонам. Поэтому идея коллективного родительского подхода - единственно верный путь к решению многих проблем.

Мы можем сказать: "Мы, родители, хотим помочь школе создать максимально комфортную и продуктивную среду для наших детей. Давайте вместе разработаем гибкие правила, которые будут поддерживать, например, деловой стиль в школьной одежде, но при этом позволят детям чувствовать себя уверенно". А "сотрудничество" поваров и родителей может привести к созданию особенного, сбалансированного меню для школы.

Марина Божкова, мама учеников 1-го и 9-го классов, лицей № 73, г. Барнаул:

— Участие в жизни школы и класса для родителей - важная часть воспитания детей. Мы должны иметь возможность не только получать сухую информацию о том, как учатся наши дети, но и активно участвовать в принятии решений, касающихся их образования и развития.

Родительские собрания - это не просто формальность, а важная площадка для диалога между учителями, администрацией школы и родителями. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши дети получали качественное образование, развивались в комфортной и безопасной среде. Поэтому важно иметь возможность высказывать свои предложения, обсуждать проблемы и совместно искать решения.