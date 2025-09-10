Aston Martin представил детскую коляску за сотню тысяч рублей

Британский производитель автомобилей Aston Martin представил детскую коляску. Об этом говорится на сайте люксовой марки.

Aston Martin вступил в коллаборацию с брендом детских товаров Egg и выпустил собственную коляску с фирменной обивкой, кожей и колесами со значком компании. Отмечается, что стоимость коляски будет начинаться от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Начало продаж запланировано на конец 2025 года.

В марте Lamborghini также представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей. Всего производитель совместно с британским брендом детских товаров Silver Cross выпустил 500 экземпляров колясок Reef AL Arancio.