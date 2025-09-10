Aston Martin представил детскую коляску за сотню тысяч рублей

Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей

Британский производитель автомобилей Aston Martin представил детскую коляску. Об этом говорится на сайте люксовой марки.

Aston Martin вступил в коллаборацию с брендом детских товаров Egg и выпустил собственную коляску с фирменной обивкой, кожей и колесами со значком компании. Отмечается, что стоимость коляски будет начинаться от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Начало продаж запланировано на конец 2025 года.

В марте Lamborghini также представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей. Всего производитель совместно с британским брендом детских товаров Silver Cross выпустил 500 экземпляров колясок Reef AL Arancio.