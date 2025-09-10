Психолог объяснил, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки

Тема "Дети и деньги" шире, чем только аспект финансовой грамотности, которая, конечно, очень важна для успешного взросления и выживания в современном мире. Но в первую очередь это еще одна сторона взаимоотношений в семье, эмоциональных связей в ней, а воспитание правильного отношения к деньгам - это продолжение воспитания личности ребенка. На "денежные" вопросы отвечает семейный и детский психолог, автор книг для родителей Татьяна Васильева.

Когда же ребенку в руки должны попасть его самые первые денежки?

Татьяна Васильева: Буквально тогда, когда он научится считать. Это и есть первый признак, что он готов к знакомству с деньгами. Начинать можно с монеток - их даем столько, до скольких ребенок может сосчитать. Обычно это 4-6 лет.

Многие семьи вводят детскую зарплату за работу по дому. Имеет такая практика право на существование?

Татьяна Васильева: Я психолог-практик, и частенько в своем кабинете наблюдаю, к чему это приводит. Родители не хотят посмотреть на дело в долгосрочной перспективе. И поначалу все хорошо. Ребенок же работает, а труд должен быть вознагражден. Но позвольте! И мама, и папа тоже работают, а еще и дом убирают, и обед готовят, и столько всего делают для семьи. Однако им никто не платит за домашние дела. Платить ребенку - значит искажать реальную картину жизни. Родители, которые это делают, часто к подростковому возрасту сталкиваются с тем, что дитя пальцем не ведет, если ему не заплачено. В семье должны все складываться, кто чем может. И деньгами, и физическим трудом, и трудом эмоциональным.

Иногда ребенок так спешит начать зарабатывать, что родителям даже не по себе становится. Вот, например, мой сын в первом классе пришел домой довольный: основал в школе "малый бизнес" - точил карандаши за рубль. Честно, мне было неловко, может, надо было заставить его раздать эти рубли одноклассникам обратно?

Татьяна Васильева: Ни в коем случае. Это прекрасно - в форме игры учиться зарабатывать своим трудом. Один игру предлагает, другой соглашается. Относитесь спокойно. Но обязательно объясните ребенку, что есть близкие люди - лучший друг, сестра, бабушка. Если им нужна помощь, мы помогаем бескорыстно. Приведите понятные примеры из жизни: "А вот Петя же, помнишь, когда ты забыл дома обед, выручил тебя, поделился своим?". То есть, говоря с ребенком о деньгах, мы все время должны идти в направлении развития лучших качеств личности.

Многие дети сейчас деньги имеют на школьных карточках. Дилемма: выдавать каждый день понемножку, установить на карте лимит, или положить сумму сразу надолго? А если он все проест вмиг и останется голодным?

Татьяна Васильева: Важно давать свободу везде, где есть такая возможность. Мы понимаем, что опыта у ребенка еще нет и пока нужные качества - самоконтроль, умение рассчитывать средства - выработаются, он не раз потерпит поражение. Мы осознанно идем на то, чтобы он встретился с неизбежными последствиями. Но сначала объясняем: "Эти 500 рублей тебе на неделю, распредели их, посмотри в буфете цены, посчитай, на что тебе хватит, сколько можешь тратить в день. Помни: если потратишь все сегодня, завтра уже не сможешь ничего купить". Конечно, он все равно позвонит: "Ма-ам, мне на булочку не хватает!" И вы не сможете отказать - на первый, да и на пятый раз. Но вот вдруг мама, для которой уже становятся обременительны эти траты, взрывается: "Да сколько можно!" Наши негативные чувства и есть сигнал, что грань перейдена. Тут родитель берет себя в руки, еще разок напоминает правила и уже остается тверд. Родительство - это часто повторение одних и тех же истин и переучивание до тех пор, пока правило не заработает.

Бывает, что ребенок делается богатеньким Буратино, обычно после дня рождения, когда все родственники подарили деньги. Скапливается круглая сумма. Дать ему свободу ее просвистать или все-таки вмешаться?

Татьяна Васильева: Стоит помочь. Иногда дети на радостях просто не могут вспомнить, о чем сами мечтали. Вам обязательно нужно не настаивать, но задать вектор. Проговорите с ребенком, чего бы он хотел, на что ему хватит, а сколько надо подкопить, чтобы хватило на что-то еще более желанное. Ребенок вам: "О, я могу пойти в "Макдоналдс!". А вы ему: "Но тогда тебе на игровую клавиатуру не хватит".

А правильно ли давать подростку, мальчику, деньги на то, чтобы он смог пригласить в кино, кафе понравившуюся девочку?

Татьяна Васильева: Обязательно поддержите. И денег дайте, и подскажите, как правильно выстраивать отношения с противоположным полом. Но чтобы самому не уйти потом в недовольство, сразу поставьте внутреннее самоограничение: с какой именно суммой вы готовы расставаться на сию благую цель?

Как быть, если материальное положение семьи ухудшилось, нормально ли, если ребенок слышит об этом от вас? Не лишает ли это его безмятежного детства?

Татьяна Васильева: Когда меняется финансовое положение, разговор с ребенком об этом обязателен. Даже пятилетним детям, если они требуют какие-то вещи, к которым привыкли, допустимо сказать: "Папа сейчас потерял работу. Поэтому мы пока не сможем ходить в аквапарк".

А они в ответ: "Но мои друзья идут!" или "Но весь класс ездил на море!"

Татьяна Васильева: А вы им: "У всех людей разные обстоятельства. Мы с вами тоже бывали на море и обязательно еще поедем туда. Но сейчас у нас трудная ситуация, нам важнее другое". Если дети постарше, можно устроить семейное собрание или подойти к каждому ребенку отдельно. Вообще, знаете, для чего родителю подходить к подростку? Потому что в момент признания отца, матери в том, что у них финансовый провал, что придется затянуть пояса, значимость подростка в его собственных глазах подскакивает до невероятных высот. Понимание, что ему доверились, устанавливает особую связь подростка с родителями. Так что честность - самый верный путь. А если ее нет, то связка получается обратная. Ребенок будет требовать, нападать, отношения испортятся.

Только откровенный разговор должен произойти не единожды, разговаривать нужно много, обсуждая конкретные ситуации. Так семья становится сплоченной - один за всех, и все за одного.

Комментарий

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ:

- Финансовая грамотность - важнейший навык современного человека, а также его способность правильно управлять собственными финансами, понимать основы финансов и принимать обоснованные решения в сфере личных финансов. С 1 сентября 2022 года в школах было введено обязательное преподавание финансовой грамотности в рамках других, привычных для школьников предметов.

Сегодня мы, в том числе школьники, живем в достаточно агрессивной медиасреде, где такие навыки важны.

Можно выделить три ключевых блока, осваивать которые нужно поэтапно, параллельно со взрослением ребенка.

Младшая школа (1-4-е классы): финансы как игра и планирование

Откуда берутся деньги? Не "папа много работает", а "папа обменивает свое время и навыки на деньги".

Различие между "хочу" и "надо". Первые простые списки покупок перед походом в магазин.

Концепция отложенного вознаграждения. Классическая копилка для желанной игрушки - лучший тренажер.

Средняя школа (5-9-е классы): безопасность и первый финансовый суверенитет

Основы цифровой безопасности, включая инструменты, как распознать мошенников, фишинговые СМС и ссылки.

Что такое карманные деньги? Это не награда за учебу или уборку, а первый бюджет, который ребенок учится планировать. Фиксированная сумма на неделю или месяц - лучший учитель.

Осознанные трат и простой учет. Предложите вести список трат. Уже через неделю будет видно, куда уплыли ваши деньги.

Влияние рекламы и блогеров. Объясните, как работают таргетированная реклама и нативная интеграция в видео. Задача - выработать иммунитет к импульсивным покупкам.

Банковские продукты: чем дебетовая карта отличается от кредитной, что такое проценты по кредиту.

Финансовые цели. Как спланировать покупку и накопить на нее.

Старшая школа (10-11-е классы): инструменты и ответственность

Основы инвестиций. Что такое акции, облигации, как работают сложные проценты.

Финансовая грамотность для школьника - это не просто про то, как заработать миллион, а про то, как не потерять свои деньги в цифровом мире.