Родители через «Госуслуги» подали более 1 млн заявлений на зачисление в первый класс

Это на 13% больше, чем в приёмную кампанию прошлого года, уточнили в Минцифры.

«Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, — в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью "Госуслуг" родители записали в первый класс около 2/3 всех первоклассников в стране», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в 90% случаев заявления на поступление в школы подавали матери. Чаще всего «Госуслугами» для этих целей пользовались жители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Татарстана и Башкирии.