Сколько детей прошли оздоровление по союзным программам

Каждый год в край озер и сосновых лесов под Лепелем на Витебщине направляются автобусы с детьми из Беларуси и России. Дороги ведут в реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина". Белорусская здравница уже более 20 лет проводит санаторно-курортное лечение ребят из двух стран по союзным программам. Как организовано оздоровление юных белорусов и россиян, узнали корреспонденты "СОЮЗа".

© Российская Газета

Полный комплекс!

В этом году курс лечения в "Жемчужине" проходят 140 ребят из Калужского и Брянского регионов Российской Федерации, Гомельской и Гродненской областей Беларуси. Рассказывает директор ДРОЦ "Жемчужина" Наталья Калинина:

«С 2004 года за средства бюджета Союзного государства в нашем центре прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение почти пять тысяч детей из разных уголков наших двух стран. Имея необходимую базу и условия для комплексной реабилитации детей из регионов, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, мы включены в соответствующую союзную программу. Участие в каждой программе Союзного государства для коллектива является предметом особой гордости, стимулом для дальнейшего развития. Центр постоянно совершенствует материально-техническую базу, внедряет в практику инновационные методики диагностики, лечения и оздоровления».

В организации реабилитации в "Жемчужине" придерживаются комплексного подхода, подчеркнула Наталья Калинина. Здесь совмещают оздоровительные и лечебные программы, предлагают сбалансированное питание, активности и отдых на природе.

Технологии здоровья

Сегодня в арсенале медицинских работников центра более ста видов лечебных и реабилитационных процедур под актуальные потребности юных пациентов. Основные оздоровительные программы ориентированы на заболевания костно-мышечной системы, системы кровообращения и органов дыхания как наиболее часто встречаемые. Правильно подобранный курс санаторно-курортного лечения здесь включает качественную лабораторную диагностику и обследование на компьютерном комплексе "Линтай".

Один из немногих санаториев, где проводится исследование крови на витамин Д. По мнению местных врачей, значимость такого анализа недооценена и этому направлению стоит уделить более пристальное внимание. Заместитель директора по медицинской части Мария Жальнерене акцентирует:

«У многих детей сегодня выявляется дефицит или недостаточный уровень витамина Д. В период бурного роста это может привести к серьезным нарушениям костно-мышечной и эндокринной систем. Поэтому своим пациентам при необходимости мы назначаем лечение препаратами, ориентируем на продолжение курса и постоянный контроль в домашних условиях».

Одна из самых ярких традиций - День Союзного государства в "Жемчужине".

В числе самых распространенных заболеваний современных детей также нарушения осанки и неосложненный сколиоз. Для решения этой проблемы у лепельских реабилитологов есть все необходимые инструменты. Мария Жальнерене приводит примеры:

«Физиотерапевтическое оборудование недавно пополнилось керамотурманиевыми матами, аппаратами для разновидностей механического и вакуумного массажа. Для лечения костно-мышечных заболеваний недавно внедрили ванны с бишофитом, раньше данная методика была доступна только взрослым».

По линии союзных программ в "Жемчужине" активно используется водолечение и грязелечение. Более 60% детей проходят оздоровление в бассейне с минеральными водами, эффект усиливает занятие лечебной физкультурой прямо в воде. Как итог - укрепление костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также устойчивость к вирусным заболеваниям.

Воспитание гражданина

В "Жемчужине" стараются организовать совместные заезды детей из Беларуси и России. Ребята участвуют в многочисленных мероприятиях по союзной тематике, изучают историю и культурные традиции двух братских народов. Более двух тысяч книг здравница получила в подарок от Постоянного Комитета Союзного государства.

Одна из самых ярких объединяющих традиций - День Союзного государства в "Жемчужине". Стадион пестрит от красно-зеленой белорусской государственной символики и российского триколора в детских руках. Слышны звуки гимнов двух стран. На флагшток торжественно подняты флаги Беларуси и России. Водружать флаг своей страны посчастливилось Алене Петуховой из Калужской области. Она не сдерживает эмоций:

«Это круто, что ты вместе со своими земляками, белорусскими ребятами участвуешь в общих мероприятиях. В Беларусь приезжаю на оздоровление уже второй раз. Для меня важно, что помимо лечения, отдыха я здесь еще получаю возможность раскрыть свой творческий потенциал, увлекаюсь танцами, участвую в многочисленных постановках санатория. Возвращаюсь домой отдохнувшей и с массой положительных впечатлений!»

По случаю 80-летия Великой Победы особое внимание уделено теме общей истории. Ребята и почетные гости заложили Аллею Памяти и Дружбы в честь столь значимого юбилея для двух народов и в знак укрепления дружбы между детьми Союзного государства. Дети по-взрослому рассуждали о важности исторической памяти и сохранении мира на диалоговой площадке, поддержании добрососедских отношений.

Константину Петухову из Брянской области всего 14 лет, но он уже понимает цену мира и качественной реабилитации. Парень поделился личными выводами:

«Старший брат ранен на СВО, проходит долгий курс восстановления. Очень важно иметь качественную и доступную медицину. Мне повезло, что я могу оценить возможности реабилитации в белорусском санатории, не пропускаю ни одну процедуру, особенно нравится в соляной комнате. Плюс отличная возможность пообщаться с белорусскими ребятами. Поскольку живу в приграничном регионе, даже знаю несколько белорусских слов, например, "сябры"».

Тем временем

Лечение и оздоровление школьники из Беларуси и России в эти дни проходят и в пансионате "Шахтинский текстильщик" в Краснодарском крае. В приветствии участникам и организаторам Дня Союзного государства Госсекретарь Сергей Глазьев отметил, что Постоянный Комитет с 2002 года ежегодно организует лечение и оздоровление детей из Беларуси и России. За это время участниками оздоровительных и развивающих программ стали тысячи школьников.

В тему

Валерий Малашко, Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению: