Названо число детей по всему миру, страдающих от ожирения

Дешевые продукты с высокой степенью переработки являются причиной роста числа детей с избыточным весом, и в настоящее время каждый десятый страдает ожирением во всем мире, говорится в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).

© unsplash

Впервые в мире больше детей страдают ожирением, чем имеют недостаточный вес, отмечают специалисты ООН. В мире насчитывается 188 млн подростков и детей школьного возраста, страдающих ожирением, - каждый десятый, что влияет на здоровье и развитие и создает риск возникновения опасных для жизни заболеваний.

Ожирение вызывает все большую озабоченность. Продукты с высокой степенью переработки все чаще заменяют фрукты, овощи и белки в то время, когда питание играет важнейшую роль в росте, когнитивном развитии и психическом здоровье детей.

Согласно отчету ООН, в то время как 9,2% подростков в возрасте от пяти до 19 лет во всем мире имеют недостаточный вес, 9,4% из них страдают ожирением. В 2000 году почти 13% имели недостаточный вес и только 3% страдали ожирением.

Ожирение вытеснило недостаточный вес как наиболее распространенную форму недоедания во всех регионах мира, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, и является проблемой даже в странах с большим числом детей, страдающих истощением или задержкой роста из-за нехватки продовольствия.

Исследование показало, что каждый пятый человек в возрасте от пяти до 19 лет имеет избыточный вес, и все большая доля из этих 291 миллиона человек попадает в категорию страдающих ожирением. Речь идет о 42% в 2022 году по сравнению с 30% в 2000 году.

Уровень ожирения был самым высоким в тихоокеанских островных странах, где произошел переход от традиционного питания к дешевым высококалорийным импортным продуктам питания. На острове Ниуэ 38% подростков в возрасте от пяти до 19 лет страдают ожирением, а на Островах Кука этот показатель составляет 37%.

Показатели также были высокими в более богатых странах, таких как Чили (27%), США (21%) и Объединенных Арабских Эмиратах (21%). В Британии процент детей с избыточным весом увеличился с 29% в 2000 году до 30% в 2022 году, в то время как процент детей с ожирением вырос с 9 до 11%.

Самый резкий рост числа школьников и подростков с избыточным весом наблюдался в странах с низким и средним уровнем дохода, где с 2000 года их число более чем удвоилось на фоне быстрого расширения современных торговых точек, онлайн-магазинов и приложений для доставки продуктов питания.

Эксперты отмечают, что растущие показатели детского ожирения окажут серьезное экономическое воздействие. Всемирная федерация борьбы с ожирением подсчитала, что к 2035 году глобальные издержки, связанные с избыточным весом и ожирением, превысят 4 трлн долларов.