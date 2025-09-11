Врач раскритиковал родителей, которые водят детей к психологу

В России ходить к психологу – это стыдно, а не модно, как во многих странах, заявила НСН Валерия Амелина-Прилепская.

Водить к психологам нужно не детей, а их родителей, заявила клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская в пресс-центре.

«Родители, которые хотят отправить ребенка к психологу, если мы не говорим о психических расстройствах на уровне физиологии, должны сходить к психологу сами. Мы не можем воспитать счастливого ребенка или уверенного, если мы сами не такие. Не зря говорится, что не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. Родители снимают с себя ответственность, если хотят отвести ребенка к психологу. Работать нужно именно с родителями. В школе у нас один психолог на тысячу детей, а ребенок не хочет к психологу ходить. У нас нет такой культуры. В Америке ходить к психологу модно, а у нас это стыдно», – пояснила она.

