В ВОЗ раскритиковали продажу сладостей

Из-за пандемии ожирения, которая прогрессирует в России, государство должно ограничить продажу сладостей в ярких упаковках и запретить выставлять их на самых видных местах в магазинах. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

«Всемирная организация здравоохранения давно бьет тревогу по поводу пандемии ожирения, которая, к сожалению, коснулась и детей. Когда ребенок заходит в магазин, перед кассой обязательно эта отрава, переливающаяся разными красками, лежит. По-хорошему, конечно, всю вредную для здоровья еду точно так же надо спрятать, как табачную и алкогольную продукцию, а еще лучше совсем запретить», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что ожирение приводит к развитию сахарного диабета, и призвал прекратить повсеместное открытие точек питания с фастфудом и джанкфудом, передает «Абзац».

Врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова рассказала, что кондитерские изделия, продукты с высоким гликемическим индексом и молоко могут способствовать ухудшению состояния кожи и развитию акне. Она отметила, что употребление пищи с насыщенными и трансжирами, такой как маргарин и фастфуд, также может приводить к воспалительным реакциям.