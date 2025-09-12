"Известия": сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в РФ

Дети иностранных граждан не могут поступить в российские школы из-за тестирования, а часть из них даже не подают документы на вступление. Об этом пишет газета "Известия". По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев. До тестирования допустили только 8223 ребенка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребенка. При этом детей-мигрантов, которые вообще не посещают школу, гораздо больше, говорится в статье. Согласно данным Минпросвещения за 2024 год, в российских школах учатся 179,6 тыс. детей-иностранцев, хотя, по оценке экспертов, детей школьного возраста в стране около 400 тыс. Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии Алексей Тищенко отметил, что многие родители-мигранты просто решили не отправлять своих детей на тестирование. По его мнению, часть родителей насторожила информация о возможном привлечении к административной ответственности, если они не направят ребенка на дополнительное обучение после несданного теста. Многие родители не предпринимают попыток подать документы из-за недостатка информации о правилах, из-за бюрократических и языковых барьеров или по причине намеренного уклонения, когда семья планирует краткосрочное пребывание, подчеркнула научный руководитель АНО "Агентство поддержки государственных инициатив" кандидат педагогических наук Ольга Коровина.