Как приобщить ребенка к правильному питанию

Создание возможности выбора и обучение на примере родителей поможет привить привычки правильного питания ребенку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

10 сентября был опубликован доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о состоянии детского питания, в котором говорится, что ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес.

"Задача родителей сводится к тому, чтобы создать атмосферу возможности выбора и обучения на примере: ребенок должен видеть, что взрослые сами получают удовольствие от здоровой еды. Тогда питание перестает быть "борьбой с лишним весом" и превращается в естественную часть жизни. Главное здесь - баланс: место и для овощей, и для фруктов, и для каш, и для белка (мясо, птица, рыба, молоко), и для полезных жиров. А еще немного терпения: привычки не формируются за один день, но каждый шаг в сторону осознанного питания - инвестиция в здоровье на всю жизнь", - рассказал Османов.

По словам специалиста, не стоит преподносить еду для ребенка как наказание или систему "можно/нельзя". Необходимо доступно объяснить, что еда является источником энергии, радости и нормального развития. Также стоит учитывать, что пищевое поведение ребенка напрямую связано с привычками семьи.

Если у ребенка появился лишний вес, то не стоит сразу приступать к строгому подсчету калорий или жестким диетам, поскольку они могут быть вредными для детского организма.

"Куда важнее мягко перестроить привычки: убрать сладкие газированные напитки, которые часто становятся скрытым источником сахара, уменьшить количество перекусов перед телевизором или компьютером, следить, чтобы ужины были легкими и не слишком поздними. Стоит добавить больше движения - пусть это будет не спорт по расписанию, а игра во дворе, плавание, танцы, то, что вызывает интерес у ребенка. Таким образом, лишний вес постепенно уходит без стресса и ущерба для роста", - подчеркнул Османов.

Также он посоветовал заменить сладости и фастфуд более полезными аналогами. При правильной подаче овощи и фрукты могут стать заменой шоколаду и снекам, заключил специалист.