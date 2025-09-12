Как уберечь подростков от алкоголя

Сегодняшние подростки - "цифровое поколение" - имеют дополнительные факторы в жизни, усиливающие риск пристраститься к алкоголю и химическим веществам, вызывающим зависимость. О том, на что обратить внимание родителям и педагогам, стоит ли вводить жесткие запреты, "Российской газете" рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Пироговского Университета Вера Никишина.

© Российская Газета

"В восприятии подростков алкоголь - это атрибут взрослости. Основные мотивы его употребления - это подражание, особенно если это делают значимые и авторитетные взрослые, а также мотив экспериментирования с состояниями собственного сознания, получение нового опыта", - поясняет профессор Никишина.

По ее словам, такое поведение - познание окружающего мира и себя в нем - характерно для подростков и не является чем-то новым.

"Но риски сегодняшнего дня - новая мотивация, которая появилась у подростков в текущем моменте и заключается в том, что для изменения состояния сознания стали чаще использоваться не моноалкогольные продукты, а комбинации различных химических веществ, направленных на изменение состояния сознания. Подростки пробуют энергетики, фармакопрепараты, разные солевые комбинации и тонизирующие сахара. Одним словом, объекты химической зависимости стали значительно разнообразнее. Вторая особенность современных детей и подростков состоит в том, что коммуникация сместилась в сетевое, цифровое пространство, и им стало очень сложно устанавливать взаимодействие в нецифровом мире, в реальных отношениях. Поэтому для того, чтобы создавать коммуникацию, выстраивать отношения, используются посредники в виде химических веществ", - предупреждает психолог.

Подростки экспериментируют, пробуя и алкоголь и его комбинации с химическими составами. Это нередко становится общей темой обсуждения в компании. Когда в такие условия попадает новый ребенок, которому еще предстоит войти в эти отношения, он не знает, как вести себя в этой ситуации, ему сложно противостоять сложившемуся "правилу".

Профессор Никишина считает, что в такой ситуации запретительные и ограничительные меры нельзя считать негативными, ограничивающими свободу подростков.

"Ведь употребление того или иного химического продукта, того же алкоголя, настолько пагубно влияет на психическое и физическое состояние, что фактически создает риски и угрозы как для настоящего, так и для будущего подростка", - говорит психолог.

Но важно не просто запрещать, а обязательно предложить что-то стоящее взамен.