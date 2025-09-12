В России планируют модифицировать уроки физкультуры

Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Амир Хамитов направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением запустить пилотный проект по внедрению модуля фиджитал-активности в школьные уроки физической культуры. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, наблюдается растущий интерес школьников к цифровым технологиям и киберспорту. Однако, отмечают депутаты, зачастую это увлечение носит сугубо статичный характер и не способствует физическому развитию.

«В этой связи современный урок физической культуры обладает значительным потенциалом для интеграции цифровых форматов, позволяющих мотивировать детей к активным занятиям спортом. Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность и представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации относительно инициации пилотного проекта по внедрению модуля "фиджитал-активности" в программу урока физической культуры в отдельных регионах Российской Федерации», — говорится в обращении.

По мнению парламентариев, такая инициатива поможет адаптировать учебный процесс к цифровой среде, подготовить школьников к условиям современного технологичного мира, а также станет мерой профилактики гиподинамии и способом формирования здоровых привычек у детей, увлеченных компьютерными играми.