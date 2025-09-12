В России решили, сколько времени должно занимать домашнее задание

В России решили, сколько времени школьник может тратить на выполнение домашнего задания. По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, вне зависимости от того, в каком классе учится ребенок, это должно занимать не более 3,5 часов по всем предметам суммарно.

При этом он отметил, что существуют нормы для каждого класса.

Например, продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — не более 1 часа, во 2-м и 3-м классах — не более 1,5 часа, в 4-м и 5-м классах — не более 2 часов, в 6-м и 8-м классах — не более 2,5 часа, в 9-м и 11-м классах — не более 3,5 часа.

В ведомстве подчеркнули, что такие нормы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возраст каждого ребёнка.

Ранее Кравцов заявил, что выполнение домашних заданий помогает закрепить пройденный в школе материал.

