Кем мечтают стать современные дети и подростки

Выбор профессии детьми - важная тема для общества, от которой зависит будущее страны.

Академик РАО, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург делится воспоминаниями:

"На театрализованном празднике "Прощание с детским садом" шестилетняя девочка ответила: "Я хочу быть блогершей". Для нынешних детей блогер - такая же реальная профессия, как врач или учитель. Происходит кардинальная трансформация карьерных мечтаний: блогерство, IT-специализации, экология и digital-креативность становятся нормой, а мир профессий стремительно меняется под влиянием технологий и новых социальных запросов. Старые идеалы - врач, космонавт - трансформируются в выбор блогерства, IT и экологических профессий. Специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту сейчас в большой востребованности. Главное - учить детей быть гибкими и способными быстро переучиваться", - подытоживает Ямбург.

Директор по персоналу ИТ-компании "МойОфис" Кирилл Ширяев напомнил, что раньше все мечтали стать космонавтами, летчиками и пожарными, а теперь спектр возможностей значительно шире.

"Технологии проникли во все сферы жизни, и сегодня ориентиры детей - ИТ-специалисты и диджитал-творцы", - говорит эксперт.

Он подчеркивает важность раннего прикосновения ребенка к интересующим его направлениям, чтобы дать стартовую базу и возможность осознанного развития профессии. Пример его сына, который начал с игры в Minecraft и дошел до изучения программирования и 3D-моделирования, вдохновляет.

Гендиректор частной школы "Ретро" Елена Студенова отмечает, что "карьерные мечты детей трансформировались вслед за развитием технологий и изменениями рынка труда". Теперь цифровые навыки и креативность имеют ключевое значение, что объясняет рост интереса к IT и созданию контента.

Дети получают информацию из множества источников, включая социальные сети и лидеров мнений, влияющих на их профессиональные предпочтения. Школы должны поддерживать этот тренд, предоставляя больше практики, проектных заданий и исследований для расширения компетенций и кругозора будущих специалистов.

Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Смена" летом провел опрос среди 944 старшеклассников. В итоге:

67% планируют получать высшее образование;

20% мечтают о творческих профессиях (дизайнер, художник);

13% выбирают медицину;

4% - инженерию.

Главными критериями выбора стали увлечение предметом (37%), возможность заработать (33%), желание помогать людям (13%).

Интернет и соцсети - источники знаний для 66% детей, традиционные источники - менее 2%.

Ранняя профориентация, включающая мастер-классы в игровой форме, позволяет детям получить хороший старт, считает директор по развитию сети гипермаркетов детских товаров "Бубль-Гум" Ольга Кантышева. Это помогает к подростковому возрасту сформировать осознанную позицию.

Опросы показывают, что 35% российских детей видят свое будущее в IT-сфере, а 22% заинтересованы в кибербезопасности, профессиях, которые ассоциируются с современным и востребованным выбором. Большинство родителей (47%) поддерживают выбор ребенка в IT.

Системная профориентация в российских школах внедрена с 2023 года и уже охватила миллионы учеников, включая экскурсии на предприятия и практические мастер-классы, что значительно помогает осознанному выбору (источник: Минпросвещения РФ).

Образование и цифровые навыки будущего

Руководитель направления "Высшее образование" в проекте "Нетология" Наталья Медведева отмечает, что современные подростки выросли в эпоху цифровых технологий, где онлайн-пространство стало естественной средой для общения, учебы и творчества.

По ее словам, уже в школе дети начинают пробовать себя как дизайнеры, SMM-менеджеры, разработчики и управленцы в рамках учебных проектов и фриланса. Этот практический опыт помогает более осознанно выбирать будущую профессию: многие ребята с опытом создания веб-сайтов и чат-ботов идут на бакалавриат по разработке IT-продуктов, а те, кто интересуется SMM - осваивают медиакоммуникации.

С повышением спроса на IT- и digital-специалистов число первокурсников на онлайн-программах бакалавриата выросло на 47% по сравнению с предыдущим годом. "Нетология" учитывает этот тренд, развивает новые образовательные программы, готовя студентов к вызовам рынка будущего.

Подростки ценят в онлайн-обучении удобство, интерактивность, быструю обратную связь и актуальность материалов. Онлайн-высшее образование позволяет им учиться в комфортной среде, общаться с одногруппниками из разных регионов и получать знания от лучших экспертов. По данным опроса первокурсников 2024/ 2025, большинство студентов онлайн-программ (72%) одновременно работают или находятся в поиске работы, что делает гибкий формат обучения особо востребованным.

Какие профессии сегодня выбирают дети в России

Карьерные мечты современного поколения отражают дух времени и быстро меняющегося мира. Бизнес-консультант и маркетолог Максим Оганов наблюдает, что дети все чаще выбирают профессии, напрямую связанные с технологическим прогрессом и цифровой культурой - блогеры, предприниматели, айтишники, а также новые роли, такие как SMM-менеджеры и сценаристы для TikTok.

По результатам многочисленных опросов и исследований, среди самых популярных профессий у российских школьников и абитуриентов на 2025 год лидируют:

IT-специалисты, включая инженеров искусственного интеллекта, специалистов по машинному обучению, дата-сайентистов, кибербезопасников и архитекторов облачных решений;

медицинские работники и биотехнологи, работающие с новыми технологиями в телемедицине и разработке инновационных лекарств;

экологи и специалисты по возобновляемой энергетике, в том числе экоаналитики и инженеры по "зеленым" технологиям;

архитекторы виртуальной и дополненной реальности для сферы образования, медицины и бизнеса;

гейм-дизайнеры, нарративные дизайнеры и разработчики метавселенных;

специалисты по умным городам и 3D-печати;

психологи, коучи и специалисты по ментальному здоровью;

онлайн-учителя и менторы, работающие в сфере непрерывного образования.

IT и технологии

"Специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту - востребованные профессии", - подтверждает Ямбург.

Он подчеркивает, что мечты нынешних детей и подростков о профессии меняются под влиянием цифровых технологий, социальных сетй и новых требований рынка труда. Сварщики уже управляют современным оборудованием при помощи джойстиков, а в медицине применяются операции, проводимые роботами на расстоянии в тысячу километров.

Эксперты тут солидарны: ИТ-сфера занимает лидирующие позиции. Это тренд без альтернатив.

По словам директора ИТ-колледжа "Хекслет" Антона Васильева, интерес к искусственному интеллекту, робототехнике и кибербезопасности растет, поскольку дети видят результат своих усилий - вживую работающие технологии.

"Если родители поддерживают или сами работают в IT, путь становится понятнее. Образовательные проекты - кружки программирования, хакатоны - дают ощущение принадлежности к сообществу, повышая уверенность в выборе", - отмечает эксперт.

Помимо технических знаний, важны "мягкие" навыки: умение договариваться, креативно мыслить и работать в команде. Родителям Васильев советует создавать поддерживающую среду для самостоятельного изучения, обсуждать впечатления и помогать анализировать опыт, что формирует осознанный и уверенный выбор профессионального пути.

Медицина и биотехнологии

Медицина остается востребованной, но трансформируется под влиянием технологий. Ямбург акцентирует внимание на роботизированных операциях и ядерной медицине:

"Ядерная медицина и дистанционные операции требуют новых специалистов", - поясняет академик РАО.

Современная медицина развивается вместе с технологиями - телемедицина, биомедицинская инженерия и разработка киберпротезов меняют рынок труда.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева прогнозирует рост востребованности специалистов по телемедицине, биомедицинских инженеров и разработчиков киберпротезов:

"Запрос на персонализированную медицину и долгую жизнь растет, поэтому врачи с IT-компетенциями и биотехнологи - одни из самых востребованных специалистов", - отмечает эксперт от Финансового университета.

Экологические профессии

По всей стране растет интерес к профессиям, связанным с экологией и зеленой энергетикой. Экологический консультант, инженер дронов мониторинга и менеджер ESG входят в список новых профессий будущего. Эксперты фиксируют, что экология становится важным и востребованным направлением для молодежи по всей России.

Блогер из Санкт-Петербурга Алексей Чистопашин отмечает трансформацию экологии из узкой научной сферы в ключевую отрасль экономики и технологий:

"Эколог, зоолог и ботаник перестали быть уделом единиц. Такие профессии, как экопроповедник, инженер по дронам для мониторинга окружающей среды, скоро перестанут быть фантастикой. Технологии аддитивной печати и 3D-печати активно входят в жизнь, как и профессии экологической направленности, формируя дефицит кадров к 2030-2035 годам. Зеленые профессии - ключ к устойчивому будущему, и их будут активно развивать в ближайшее десятилетие", - поясняет Чистопашин.

По данным Атласа новых профессий АСИ, около 30 профессий напрямую связаны с экологией, еще 60 - косвенно. Экология охватывает экотехнологии, переработку отходов, климатические изменения и многое другое.

Перспективные направления:

специалист по возобновляемым источникам энергии;

аналитик экологических данных (GIS, Big Data);

инженер по переработке отходов;

менеджер по ESG;

специалист по климатическому мониторингу и адаптации.

Аналитики Восточного экономического форума (ВЭФ) в отчете Future of Jobs 2025 также подтверждают рост направлений, связанных с ESG, зеленой энергетикой и рециклингом - климатическими стратегиями и переработкой отходов.

Творчество и медиа

Появление профессий блогеров, VR-архитекторов и дизайнеров метавселенных отражает стремления новых поколений.

Максим Оганов отмечает:

"Профессии, которых не было 20 лет назад - сценарист TikTok, SMM-менеджер - сегодня стали реальностью".

Игровая индустрия России идет в ногу с мировыми трендами, интегрируя образование, фитнес и социальные сети в метавселенные.

Классические профессии

Учителя, врачи, инженеры и пожарные остаются актуальными, но эти профессии утрачивают свою статичность. Гибкость и развитие soft skills (умения, которые не связаны с конкретной профессией, но важны в работе) стали обязательным условием успеха и карьерного роста.

Новые профессии будущего, которые интересуют молодежь

Рынок труда развивается столь стремительно, что меняется не только перечень востребованных профессий, но и сам формат работы.

Поддержку интереса детей оказывает их окружение и образовательные проекты - хакатоны, онлайн-курсы и кружки. По мнению HR-директора сервиса Solar Staff Камиллы Столповских, меняется и формат занятости - фриланс становится нормой для IT, блогеров, дизайнеров и других специалистов с гибким графиком и проектной оплатой:

"Традиционная постоянная занятость в штате соседствует сейчас с альтернативными форматами - фрилансом, удаленной и проектной работой".

Столповских отмечает, что среди внештатных специалистов наиболее востребованы программисты, блогеры, дизайнеры, копирайтеры, аналитики и менеджеры проектов - профессии, позволяющие гибко работать и самостоятельно определять график.

Рост доходов фрилансеров в России подтверждается исследованиями. В первом полугодии 2025 года среднемесячный доход фрилансера составил 42 тыс. рублей, что на 31,2% выше прошлого года. В топе по уровню дохода - веб-разработчики, программисты и менеджеры проектов.

Прогноз на ближайшие 10-15 лет говорит, что "профессии будущего" будут располагаться на стыке технологий, науки и управления, а ключевой компетенцией станет способность к быстрому обучению и адаптации.

В топе - специалисты по искусственному интеллекту, кибербезопасности, большим данным, биотехнологии, зеленой энергетике, онлайн-образованию и управлению распределенными командами.

Особое внимание уделяется профессиям для гибких карьер и альтернативной занятости. В это число входят менеджеры распределенных команд и коучи по work-life balance, помогающие совмещать несколько профессий и сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Согласно исследованию маркетплейса "Выберу.ру", популярные форматы подработки в России в 2025 году включают доставку, работу на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги. 47% респондентов инвестируют в повышение квалификации, особенно в цифровых профессиях, языках и управлении проектами.

Вице-президент по стратегии и новому бизнесу коммуникационного агентства КРОС Ксения Касьянова подчеркивает: "Сегодня выбор профессии - динамичный и нелинейный процесс". Искусственный интеллект меняет суть профессий, требуя управления "умными" инструментами. Востребованы биоинженеры, урбанисты, специалисты ESG.

Почему дети выбирают именно эти профессии

Профориентация в школе становится важной частью образовательного процесса. Родителям необходимо поддерживать интересы детей, предоставлять возможность попробовать разные направления через пробные курсы и онлайн-школы - в IT, дизайне, робототехнике.

Особое внимание стоит уделять развитию гибких навыков - критического мышления, коммуникации и креативности, которые помогут ребенку быть успешным в быстро меняющемся мире.

Основатель и руководитель сети образовательных центров "Полиглотики" Елена Иванова подчеркивает роль родителей:

"Важно поддерживать интересы ребенка, развивать междисциплинарные навыки и гибкие компетенции". Гибкость и умение креативно мыслить - "универсальный ключ".

Доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Новикова подчеркивает значимость различных программ дополнительного образования - онлайн-платформ, региональных технопарков, летних школ и федеральных проектов, таких как "Успех каждого ребенка", "Билет в будущее" и "Проектория".

Топ-10 востребованных профессий в России через 10-15 лет

Инженеры искусственного интеллекта и машинного обучения.

Специалисты по кибербезопасности.

Аналитики больших данных (Data Scientist).

Биотехнологи и специалисты персонализированной медицины.

Экологи и эксперты по устойчивому развитию и зеленой энергетике.

Архитекторы виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

Гейм-дизайнеры и разработчики метавселенных.

Урбанисты и инженеры умных городов.

Психологи, коучи по ментальному здоровью и онлайн-обучению.

Менеджеры распределенных команд и специалисты альтернативной занятости.

Динара Васьбиева ссылается на отчет ВЭФ Future of Jobs Report 2025, который предсказывает создание 170 млн новых рабочих мест, в основном в технологиях и устойчивом развитии. Наибольший спрос ждет специалистов с техническими компетенциями, связанными с ИИ, большими данными, кибербезопасностью и технологической грамотностью.

Доцент Васьбиева отмечает, что будущее лежит в интеграции технологий с гуманитарными науками, экологией и устойчивым развитием. Важно еще сегодня формировать навыки и знания, позволяющие быстро адаптироваться в меняющемся мире.

Как помочь ребенку с выбором профессии

Член комитета по просвещению Госдумы РФ Анна Скрозникова отмечает, что сегодня важно не навязывать ребенку "правильный выбор", а создавать условия для осознанного и свободного поиска.

"Подростки должны пробовать разные направления - от классических профессий до новых сфер, связанных с цифровой экономикой и экологией", - подчеркивает она.

Профориентация становится важной частью образовательной политики. Школьники знакомятся с реальными профессиями, посещают предприятия и участвуют в практикумах, что помогает им лучше понять рынок труда и собственные сильные стороны.

Скрозникова советует создавать условия для самостоятельного и осознанного выбора: пробные курсы, онлайн-обучение, мастер-классы и общение с профессионалами.

"Для родителей главный совет - поддерживать интересы ребенка, даже если они кажутся необычными. Мир профессий быстро меняется, и востребованными завтра могут стать области, о которых сегодня только начинают говорить".

Анна Скрозникова особо выделяет важность развития гибких навыков (soft skills): критического мышления, умения работать в команде, коммуникации и креативности. Эти универсальные качества помогут адаптироваться к любым изменениям и успеху в любой профессии.

"Наблюдается рост интереса к профессиям без гендерных различий, таких как экология и предпринимательство. Новыми профессиями 2025 года стали специалисты по нейротехнологиям, цифровые кураторы образования, инженеры "умных" материалов и консультанты по устойчивому развитию".

Профориентация в школах уже активно развивается - работают программы, региональные центры занятости, "Точки роста", федеральные онлайн-сервисы с консультациями и тестированием, что помогает подросткам найти свое направление.

Эксперт Екатерина Новикова напоминает, что Минпросвещения России вводит уроки профориентации для школьников с 6 по 11 класс, включая детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с использованием интерактивных методов, мастер-классов и экскурсий. Курс "Россия - мои горизонты" помогает школьникам познакомиться с профессиями, востребованными в современной экономике и региональном развитии.

Практические рекомендации от Екатерины Новиковой:

изучать разные профессии, общаться с профессионалами, узнавать плюсы и минусы;

проходить тесты на профориентацию для определения интересов;

испытывать себя в разных ролях через стажировки и волонтерство;

развивать soft skills - коммуникацию, креативность, работу в команде;

следить за рынком труда и современными трендами.

Екатерина Каштанова выделяет пять ключевых soft skills, как фундамент успешной профессиональной деятельности:

гибкость,

аналитическое мышление,

самодисциплина,

осведомленность о трендах,

коммуникация.

Эксперт Ольга Кантышева отмечает: "Чем раньше дети познакомятся с разными профессиями, тем быстрее смогут определиться с тем, что им действительно интересно".

Лучший подход для дошкольников и младших школьников - мастер-классы в игровой форме. В рамках проекта "Выходные вместе" в магазинах сети регулярно проходят тематические бесплатные мастер-классы, например, по строительству макетов ракет к Дню космонавтики.

Психология ребенка в возрасте 5-9 лет устроена так, что заинтересовать его можно любым направлением при правильной подаче. Дети с увлечением изучают радиоуправляемые модели строительной техники, осваивают азы профессии парикмахера с помощью игрушек, учатся измерять пульс игрушечным фонендоскопом.

Чем раньше начинается знакомство с профессиями, тем выше шанс, что к старшим классам дети ясно понимают свои предпочтения.

"Среди них есть будущие космонавты, врачи, строители и творцы цифрового мира - важно сохранить баланс в выборе", - рекомендует Ольга Кантышева.

Эти тенденции подтверждает годовой обзор рынка детских игрушек. В топе лета 2025 года - радиоуправляемые модели строительной и космической техники, тематические наборы в медицинской и стилистической сферах. Цены на такие игрушки варьируются от 220 до 4880 рублей с общим снижением на 12% за год.

Методы ранней профориентации включают в себя:

сюжетно-ролевые и дидактические игры;

наглядные экскурсии и видео-презентации профессий;

практические занятия и творческие проекты;

использование интерактивных досок, мультимедиа и игровых модулей.

Такой подход помогает детям не только получить информацию, но и эмоционально включиться, почувствовать себя в роли профессионала, что значительно повышает мотивацию и устойчивость интереса.

Современные дети отражают глобальные тренды: технологии, медицина, экология и творчество. По словам директора центра ВДЦ "Смена" Игоря Журавлева, "новое поколение россиян - целеустремленные ребята, которые могут обеспечить процветание страны". Поддержка интересов ребенка и гибкость в обучении - ключ к успеху.

Советы родителям

Гендиректор частной школы "Ретро" Елена Студенова рекомендует:

Не настаивать на своем видении будущего ребенка.

Регулярно беседовать с ребенком, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы, чтобы выявить интересы и способности.

Искать возможности для практического опыта: экскурсии, общение с профессионалами, участие в проектах и конкурсах.

Поощрять самостоятельность, помогая находить собственные пути решения задач и поддерживая стремление экспериментировать.

Использовать специализированные ресурсы для знакомства с современным рынком профессий, например, "Атлас новых профессий".

Главное - создать атмосферу доверия и поддержки, позволять детям ошибаться и двигаться вперед.

Выбор профессии детей сегодня отражает глобальные тренды развития общества. Ведущими остаются сферы технологий, медицины, экологии и творческой индустрии. Чтобы помочь ребенку сделать правильный выбор, важно поддерживать его интересы, давать возможности для экспериментов и развития гибких навыков.

Мир стремительно меняется, и именно гибкость, адаптивность и способность обучаться новому станут залогом успешного будущего поколения и процветания России.

Часто задаваемые вопросы

Какие профессии выбирают современные дети?

В основном IT, креативные профессии, медицина и традиционные профессии с устойчивым спросом. Мальчики чаще выбирают профессии, связанные с технологиями и инженерией, девочки - с медиа, медициной и психологией.

Какие профессии будут востребованы через 10 лет?

IT, экология, медицина, виртуальная реальность, кибербезопасность, инженерия новых технологий.

Какие новые профессии появились в России в 2025 году?

Специалисты по умным городам, биохакеры, эксперты по 3D-печати и возобновляемой энергии.

Где можно пройти профориентацию для детей?

В школах, через онлайн-платформы и проекты вроде "Билет в будущее", а также на специализированных курсах и форумах.