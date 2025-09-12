Стало известно, сколько родителей довольны тем, куда поступили их дети

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об итогах пилотного проекта по расширению доступности среднего профессионального образования в столице на совещании Минпросвещения РФ. Так, более 39 тысяч московских девятиклассников воспользовались возможностью сдать два ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи в рамках эксперимента. По итогу приемной кампании выпускники поступили на бюджетные места желаемых специальностей, включая 4000 учащихся, которые успешно сдали четыре экзамена, но сознательно выбрали путь в СПО. 85% опрошенных родителей детей, поступивших в колледж, довольны тем, куда и на какую специальность поступил их ребенок.

«В этом году в Москве ОГЭ после девятого класса сдавало 117 тысяч ребят, в том числе 107 тысяч, которые окончили государственную школу. Из них выбрали возможность поучаствовать в эксперименте и сдавать не четыре экзамена, а два - 39 тысяч ребят. Москва взяла на себя повышенное обязательство обеспечить каждого ребенка, который сдавал два ОГЭ, бесплатным бюджетным местом в городском колледже. Для этого мы создали 47 тысяч бюджетных мест и свои обязательства выполнили в полном объеме. Понимая, что где-то у нас в городских колледжах не хватало мест, особенно по информационным технологиям или сестринскому делу, мы заключили договоры с профильными федеральными вузами, в составе которых есть соответствующие колледжи. Поэтому все дети поступили на те специальности, на которые они хотели. Мы провели опросы среди родителей выпускников и видим, что 85% довольны и выбранным колледжем, и специальностью», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, среди респондентов 78% заявили, что сдача двух экзаменов вместо четырех сильно снизила уровень напряжения и стресса ребенка.

Как отметила заммэра, такой упрощенный путь столичных школьников получить среднее профобразование не повлиял на роль Москвы как образовательного хаба. 10 тысяч ребят из других регионов поступили на бюджетные места в городских колледжах.

Среди партнерских вузов, с которыми город заключил партнерские соглашения, Первый МГМУ им. Сеченова и МИРЭА. По итогам приемной кампании в пятерку самых популярных отраслей у абитуриентов вошли ИТ, креативные индустрии, транспорт, здравоохранение, промышленность. В топе специальностей - программирование, сестринское дело и графический дизайн.

Проведение эксперимента для Москвы - это часть большой системной работы города по трансформации системы СПО. В столице обновлено более 85% образовательных программ в колледжах. Эта работа ведется с работодателями, которые понимают запросы рынка. Ключевым изменением учебного процесса стала его ориентированность на практику, которая теперь занимает 70% времени, а занятия проходят как на учебных полигонах, так и непосредственно на производственных площадках предприятий.