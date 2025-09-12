ЕГЭ по русскому предложили разделить

Рособрнадзор собрал предложения от родителей, школьников и учителей по изменениям в ЕГЭ. История традиционная - так ведомство делает каждый год. Потом все обращения тщательно анализируются. Одной из самых заметных в этом году стала идея разделить ЕГЭ по русскому языку на профильный и базовый уровни по аналогии с математикой.

© РИА Новости

Зачем это делать? Например, для более тщательного отбора абитуриентов филологических направлений высшего образования. Так, экономисту вполне можно сдавать и базовый экзамен по русскому языку, а вот тем, кто поступает на языковые направления или лингвистику, нужен профиль.

Надо сказать, что вопрос деления русского языка на профили возникает и в предложениях Рособрнадзору, и просто в размышлениях специалистов не первый раз.

В одном из интервью "РГ" об этом говорил и профессор ВШЭ Виктор Болотов, которого называют "отцом ЕГЭ" - в начале 2000-х он, будучи замминистра образования, запускал единый госэкзамен. Он озвучил другую причину делить русский язык на уровни.

«Иногда захожу на сайт Федерального института педагогических измерений, где выкладываются пробники заданий, демоверсии. Скажу, что особых тревог у меня не возникает. Смущает только русский язык, — комментировал варианты заданий ЕГЭ Болотов. — У нас очень много школьников, которые дома говорят не по-русски. Так вот для них, на мой взгляд, экзамен по русскому неподъемный. Я предлагал и буду предлагать сделать два варианта экзамена по аналогии с математикой - базовый и профильный. Условно, "русский как государственный" - для большинства этого уровня хватит, и "русский специальный" - для филологов, журналистов и т.п».

Однако пока эта идея, какие бы мнения "за" ни высказывались, в Рособрнадзоре поддержки не находит.