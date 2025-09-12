Психоаналитик рассказал, что необходимо учитывать при воспитании детей

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что в отношениях между родителями и детьми важно качество общения.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что следует избегать формального общения, а больше уделять внимание доверительным беседам.

«Тогда это будет ещё и воспитательный процесс: ребёнок будет понимать, что трудностей бояться не надо, что у него есть опора, защита, советы родителей, поддержка и так далее», — сказала Смолярчук.

По словам специалиста, родители не должны стесняться говорить своим детям, что скучают по ним и любят их.

