Как накормить привередливого ребенка

Часто родители сталкиваются с проблемой, знакомой многим семьям: ребенок отказывается есть, ссылаясь на пресловутое «не хочу и не буду». Малыш капризничает, перебирает еду, не желает завтракать или обедать. Проблема нехватки аппетита и избирательности в пище становится настоящим испытанием для мам и пап. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, что делать, если у ребенка проблемы с аппетитом, и какие перекусы можно дать ему с собой в школу.

© Вечерняя Москва

Что делать, если ребенок отказывается от еды?

Как рассказала эксперт, первый шаг — выяснить, почему ребенок отказывается от определенной пищи. Возможно, дело вовсе не в отсутствии аппетита, а в том, что ему не нравится конкретное блюдо или его оформление.

«Чтобы точно убедиться, что у ребенка действительно нет аппетита, нужно попробовать вести записи о том, что он ел в течение дня. Если оказывается, что ребенок недоедает, необходимо обратитесь к педиатру для выявления возможной причины. Это может быть следствием различных заболеваний, например, гельминтоза», — говорит она.

Если ребенок отказывается от домашней пищи и игнорирует полезную еду, но с удовольствием ест фастфуд и сладости, то в этом виноваты родители, отметила специалист.

«Часто ребенок выбирает нездоровую пищу, наблюдая за действиями старших членов семьи или друзей. Если родители сами питаются бургерами и чипсами, ребенок воспринимает это как норму. Также велика роль социального окружения: друзья, реклама и телевидение внушают детям мысль, что еда из ресторанов быстрого питания — это круто. Но это «мусорная» еда с огромным количеством калорий, которая не приносит организму никакой пользы и даже наносит вред здоровью. Она воздействует на гормональную систему ребенка как легкий наркотик и подсаживает некрепкую психику на быстрый дофамин. Переключить фокус ребенка на полезную еду — задача непростая, но это возможно, если родители приложат определенные усилия», — считает Соломатина.

Как включить полезную пищу в рацион ребенка без давления и скандалов

Диетолог дала несколько советов, как приучить ребенка правильно питаться и не отказываться от еды.

Превратить прием пищи в игру

Оформляйте блюда интересно, придумывайте сказки и приключения. Помогите ребенку окунуться в волшебный мир, где овощи и фрукты оживают и приглашают попробовать себя.

Привлекать ребенка к процессу приготовления

Участие в создании блюда делает его привлекательным и знакомым. Дети обожают готовить вместе с родителями.

Показать положительный пример

Демонстрируйте ребенку, что вся семья любит здоровую пищу. Показывайте, как приятно собраться вместе за красиво накрытым столом за обедом и ужином, пообщаться и посмеяться вместе.

Ограничить экранное время

Просмотр телевизора и гаджетов во время еды мешает восприятию сигналов голода и насыщения, что приводит к перееданию или недоеданию.

Использовать полезные десерты

Ребенку проще воспринять пищу, если она выглядит аппетитно и сладко. Экспериментируйте с самодельными домашними сладостями, смузи и запеченными фруктами.

Воспользоваться хитростью

Можно поместить броколли, которые не любят дети, в котлетки из фарша. А вместо бургеров сделать сэндвичи на цельнозерновом хлебе с овощами, листьями салата и домашней бужениной.

Варианты полезных перекусов для детей

По мнению специалиста, важно давать детям в школу и на прогулку полезные сытные перекусы, чтобы у них не было соблазна купить себе чипсы, гамбургеры и газировку.

Соломатина поделилась вариантами интересных и вкусных перекусов, которые ребенок с удовольствием возьмет с собой:

творожные шарики: творог, орехи, кокосовая стружка и мед;

овощные палочки: морковь, огурец, сладкий перец, натуральный хумус;

фруктовые канапе: кусочки фруктов, собранные на шпажку, украшенные ягодами, и ореховая паста;

бутерброды: цельнозерновой хлеб, сыр, зелень, овощи;

сырники;

запеченные яблоки: яблоки, запеченные с медом и корицей;

сладкие пудинги: домашние десерты из агара или желатина с фруктами и ягодами;

омлеты с овощами;

творожные запеканки и ферментированная овсянка с яблоками и черносливом;

полезная пастила без сахара;

морсы, травяные чаи;

сухофрукты;

овощные салаты с макаронами из твердых сортов;

сладкие омлеты с сухофруктами.

Полезные идеи оформления еды

Помимо этого, эксперт посоветовала красиво оформлять перекусы, чтобы ребенку было интересно их есть. Это могут быть:

Кораблики: возьмите половину яйца, вставьте зубочистку и насадите кусочек сыра. Получается корабль, плавающий в море листьев зеленого салата.

Мухоморы: половинка помидора, а на шляпке пятна из сметаны.

С начала учебного года прошло почти две недели, и некоторые родители уже задаются вопросом: как понять, что ребенок плохо адаптируется к школе. На какие признаки стоит обратить внимание и как помочь школьнику, «ВМ» спросила у психолога Натальи Наумовой.