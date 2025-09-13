Психолог дала совет учителям о планировании домашнего задания

Норматив Минпросвещения (3,5 часа на выполнение) — ориентировочная цифра, а не жёсткий регламент.

Если ребёнок «хронически не успевает», родителям необходимо обратиться в школу. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Светлана Качмар.

«Нужен какой-то ориентир для учителей, сколько домашнего задания задавать, для родителей, сколько времени физиологично потратить на выполнения домашнего задания, для учеников, чтобы они могли распланировать свой день. Это скорее ориентировочная цифра, а не жёсткая рекомендация. Определить норму сложно, надо смотреть на детей рядом, на то, успевает ли остальной класс. Это примерная цифра, то есть за это время ученик должен успевать сделать основные какие-то вещи: почитать, написать, узнать и так далее. Если он хронически не успевает, то это повод родителям обратиться в школу и сказать, что заданий многовато».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка на школьников приводит к тому, что им не хватает времени на дополнительные занятия и секции, в том числе поэтому домашние задания выполняются формально.

В Минпросвещения определили максимальное время на выполнение домашнего задания. Школьники должны тратить на это 3,5 часа, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.