Почему не стоит использовать кондиционеры при стирке детской одежды

Они могут содержать вредящие здоровью химикаты.

Взрослым с заболеваниями кожи также не следует применять подобные средства. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

«Химикаты для белья могут попадать на кожу, как ПАВы, поверхностно-активные вещества, которые используются для смягчения белья. Потому детям не рекомендуют это. У кого дерматозы, тоже не рекомендуем использовать их. Кондиционеры содержат эти катионные ПАВы, которые имеют положительный заряд, а повреждение кожи имеет отрицательный заряд. Они обладают антистатическим действием, но, попадая на кожу, они повреждают защитный липидный барьер. Почему ополаскиватели для волос не наносят на кожу волос, потому что они способствуют пересушиванию и повреждению кожи».

