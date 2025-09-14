Родителям рассказали, как защитить ребенка от буллинга в школе

Буллинг – это физическая или психологическая травля одних детей другими, осуществляемая регулярно, намеренно, и, к сожалению, это довольно распространенное явление в детской и подростковой среде. Что нужно делать родителям в таком случае, рассказала Наталья Миронова, руководитель региональной службы детского телефона доверия.

Дожидаться, пока станет еще хуже, не стоит. Лучше не замалчивать конфликт, а сразу предпринять меры.

Родителям стоит побеседовать с классным руководителем, написать заявление с просьбой разобраться в ситуации на имя директора школы. Если образовательное учреждение бездействует, то следует обратиться в департамент образования района, города, области, сообщает «Вечерний Волгоград.ру».

Если принятые меры не помогли, то можно обращаться с заявлением в полицию. В течение 10 дней его проверят и предоставят письменный ответ.

Вы можете зафиксировать побои в детском травмпункте и справку передать в правоохранительные органы.

Кроме того, родителям важно психологически поддерживать ребенка, столкнувшегося с буллингом. Подойдут такие фразы, как: «Мне жаль, что с тобой это случилось», «Это не твоя вина», «Мы с тобой справимся», «Я в тебя верю», «Спасибо, что поделился со мной».

Таким образом, ребенок поймет, что он не останется один на один со своими проблемами и может рассчитывать на вашу помощь.