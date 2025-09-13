Принесут ли пользу оценки за поведение в школе

С начала учебного года в нескольких регионах России введена тестовая система оценки поведения школьников. «Вечерняя Москва» выяснила, может ли быть полезен возврат к практике времен СССР и нужно ли это современной системе образования.

Заявление о введении оценок за поведение в школах — предмет не только обсуждений, но и серьезных споров. Люди разделились на два лагеря: одни уверены — это сломает детей, а другие, напротив, считают, что так ребенок учится отвечать за свои поступки.

Пока для реализации новой системы выбрали 84 школы в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Пока рассматривается три варианта оценочных систем: в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе. Окончательное решение будет принято до конца года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По мнению председателя Совета ветеранов УВД по ЦАО, бывшего начальника подразделения по делам несовершеннолетних Нелли Нечаевой, высказанному «Вечерней Москве», система выставления оценок за поведение — это замечательная идея, так как, по ее опыту, может заметно поднять общий уровень дисциплины в классе. Кроме того, способствует уважительному отношению к учителю и восприятию учебного процесса.

Если вспомнить опыт Советского Союза, «неуд» за поведение ставили в исключительных случаях, — говорит Нелли Нечаева. — Если в дневнике появлялась четверка, это уже было предупреждением, звоночком родителям, что на ребенка стоит обратить особое внимание.

Если же школьник ничего не нарушает, ведет себя примерно, никого не задирает, учится хорошо, да еще и в общественной жизни класса участвует, как правило, пятерка по поведению была ему обеспечена.

К сожалению, сегодня неуважительное, пренебрежительное отношение к педагогу для многих школьников стало нормой. В представлении современных родителей их ребенок всегда прав, что ему и внушается. Получается, что мам и пап тоже надо воспитывать, — говорит Нелли Нечаева.

Идея вернуть оценки за поведение — это не метод воспитания личности, считает председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», педагог, юрист Иван Курбаков. Сегодня, когда школа должна развивать критическое мышление и социальные навыки, введение таких оценок будет контрпродуктивным, считает он. Прежде всего появляется риск предвзятого отношения к ученику: если он не нравится педагогу, оценка за поведение станет инструментом манипуляции.

К тому же современные школьники и так с головы до пят загружены учебой, занятиями в творческих кружках, подготовкой к экзаменам. А занятый ребенок — это дисциплинированный ребенок, — отмечает Иван Курбаков.

Он уверен, что добавлять еще одну оценку — «за послушание» — значит увеличить уровень стресса у школьников. Да и потом, школа должна вкладывать в ребенка знания и воспитывать гражданина, а не контролировать каждый его шаг. А если у ученика проблемы с поведением, то это сигнал для родителей и школьных психологов, а не повод ставить двойку.

В вопросах коррекции поведения детей крайне высока роль школьных психологов. Поэтому их квалификацию надо постоянно повышать, считает Иван Курбаков.

Социальный педагог в школе работает с детьми и их семьями, помогает решать многие проблемы. Он ориентирован на адаптацию и интеграцию учеников в общество, — говорит Иван. — Он помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Не менее важно организовывать досуговые мероприятия для социализации и формирования гражданской ответственности и по профилактике правонарушений среди школьников. И возможно в каких-то ситуациях помогать в решении семейных проблем.

Однако на «первой линии соприкосновения» всегда стоит классный руководитель, говорит Иван Курбаков. А он при должном отношении к своей работе может сразу сообщить о первых тревожных звоночках в поведении ребенка. Если ребенок агрессивен, замкнут или гиперактивен — нужна не оценка, а помощь специалиста. При этом главными воспитателями должны оставаться родители, а не школа. Если ребенок систематически хулиганит, именно родители должны нести за это ответственность.

По словам детского и семейного психолога, доцента, преподавателя УЦ им. Н. П. Бехтеревой Натальи Искры, плохая оценка по поведению не заставит вести себя лучше ребенка с трудным темпераментом.

Она скорее даже увеличит его социальную дезадаптацию (когда человек не может приспособиться к общепринятым нормам и требованиям общества, привыкнуть к меняющимся условиям жизни. — «ВМ»). А у тревожных детей может усилить страхи, а то и привести к невротизации, — сказала «Вечерней Москве» Наталья.

По мнению психолога, нынешнее общество страдает от нарциссизма, развитие которого в немалой степени связано с оценочной средой в детстве. Конечно, это больше касается семьи, но и школа может внести свою лепту.

КАК ЭТО БЫЛО

В 1970 году в советских школах вместо пятибалльной вводилась система словесных характеристик поведения — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Примерное получал школьник, который «старательно учится» и активно участвует в общественной жизни класса и школы.

Удовлетворительное поведение предполагало выполнение основных требований школы. «Неуд» могли поставить ученикам, «систематически не выполняющим основные обязанности» и не подчиняющимся требованиям школы и учителей.

КТО ЗА?

Около 74 процентов россиян убеждены, что в школах следует ввести оценки за поведение учащихся. Такой результат показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенный с 30 мая по 1 июня 2025 года. Среди возрастных категорий больше всех эту идею поддерживают люди старше 60 лет — 88 процентов. Они ожидают, что это дисциплинирует детей и значительно повысит авторитет школьных учителей.

При этом лишь 21 процент респондентов считает, что ставить детям оценки за поведение не следует. Такого мнения придерживается каждый второй среди опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. Они опасаются предвзятого отношения к детям со стороны школьных учителей.