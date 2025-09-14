Опрос показал, сколько родителей готовы помогать детям с домашним заданием

Две трети современных родителей школьников не могут помочь ребенку с домашними заданиями и испытывают из-за этого неловкость. Лишь 26% хорошо помнят программу и знают верные решения, свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Две трети опрошенных (66%) признались, что испытывают неловкость из-за того, что не могут помочь ребенку с уроками: 34% признаются, что современные задания постоянно ставят их в тупик, а 32% говорят, что плохо помнят школьную программу. Только 26% всегда знают, как решить задание и хорошо помнят собственные школьные уроки. Еще 8% не сталкиваются с проблемой, так как не участвуют в процессе», — говорится в результатах опроса.

Аналитики отметили, что лишь в 37% семей дети выполняют домашнее задание самостоятельно. Остальные родители либо активно помогают (22%), либо включаются в процесс эпизодически (21%).