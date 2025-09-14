В Минпросвещения ужаснулись от отношения детей к книгам

Современные школьники недооценивают важность книг.

Часто они ограничиваются лишь произведениями из учебной программы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», член коллегии Минпросвещения Людмила Дудова.

«Если ссылаться на опыт и самое тесное взаимодействие вот уже в течение более чем 13 лет с нашим уважаемым педагогическим сообществом, да и с родительским тоже, то мы должны отметить, что интерес к чтению у нашего подрастающего поколения очень резко упал. Всё это довольно сложно, и, к сожалению, репертуар чтения часто ограничивается в лучшем случае школьной программой, включая и обязательное, и внеклассное чтение, но сказать, что все ученики добросовестно справляются с этой задачей, к сожалению, тоже не приходится. Чтение не выдерживает конкуренции с другими способами получения информации, приобщения к этой информации, аудиокнигами, визуальными всякими разными инструментами. Дело в том, что само осознание ценности и важности чтения хорошей, качественной литературы недооценивается».

Ранее подведомственное Минпросвещения ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева» провело опрос 826 библиотекарей из 55 субъектов РФ. Согласно данным исследования, школьным библиотекам не хватает современной детской и патриотической литературы. Главное препятствие для закупки новых книг — низкое финансирование. Более половины опрошенных школьных библиотекарей (56%) отметили, что в их фондах нет современной патриотической литературы.