Дети начали манипулировать родителями необычным способом

В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди подростков. Школьники начали использовать нейросети для убеждения родителей разрешить им сделать пирсинг или яркое окрашивание волос.

© Газета.Ru

Поводом для внимания новостных пабликов и Telegram-каналов стало вирусное сообщение в Threads, где пользователи делятся успешным опытом применения искусственного интеллекта. По их словам, сгенерированные ИИ аргументы оказываются настолько убедительными, что родители не могут отказать.

Одна из пользовательниц рассказала, что нейросеть помогла ей подготовить целый список веских причин для безвредности временного окрашивания волос. Другая участница обсуждения призналась, что за два года не смогла уговорить родителей на пирсинг, но смогла добиться разрешения с помощью ИИ. Третья пользовательница сообщила об успешном убеждении отца позволить сделать септум, также благодаря подсказкам нейросети.

«Окей, это странно, но я уговорила батю на септум... С помощью ИИ. Алиса реально волшебница», – написала velvetllbb.

«Блииин как круто! Спасибо за совет!!!!!» – добавила heyanff после удачного использования ИИ.

Подростки отмечают, что искусственный интеллект помогает им формулировать мысли структурированно и приводить неожиданные для взрослых аргументы, против которых сложно устоять.