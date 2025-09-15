На что может указывать быстрая утомляемость школьника?

Усталость, сонливость, невнимательность, низкая успеваемость – на такие проблемы указывают многие родители и сами дети. Несмотря на то, что учебный год только начался, вопрос уже оказался актуальным. Причин такого состояния в начале года может быть несколько, одна из них – нехватка витаминов.

Причинами утомляемости на начальном этапе учебного года могут стать сложности с переходом на новый режим, раннее пробуждение, сокращение светового дня, непривычная нагрузка. Кроме того, по словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, свой вклад может вносить нехватка витаминов.

Сниженный уровень витамина B12 может сказаться на когнитивных функциях – вести к ухудшению памяти, упадку сил. Дефицит витамина D ухудшает сон, негативно влияет на концентрацию и запоминание информации.

Недостаток данных витаминов отражается не только на работе нервной системы, но и в целом на состоянии здоровья: снижается иммунитет, организм становится уязвим по отношению к респираторным инфекциям, которые в осенний сезон получают большое распространение.

Врач советует перед началом учебного года оценить здоровье ребенка: сдать общий анализ крови, а также проверить уровень витаминов D и B12. Важно только, чтобы интерпретацией результатов занимался врач: он сможет оценить степень дефицита, если он есть, и дать рекомендации по его устранению.