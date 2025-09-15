Разработана методика защиты молодежи от манипуляций

Специалисты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) представили методику противодействия психологическому воздействию в условиях гибридной войны. Разработка направлена на защиту молодёжи от попыток разрушения традиционных ценностей.

Технология «социальной иммунизации» состоит из двух этапов. Первый предполагает диагностику уязвимостей через анализ ценностных ориентаций. Опрос показал, что 51,5% молодых людей считают традиционные ценности основой общества, но при этом 44,6% отмечают распространённую цифровую зависимость, повышающую восприимчивость к манипуляциям.

Второй этап включает практические меры: развитие критического мышления, создание позитивного контента, поддержку молодёжных инициатив и вовлечение в общественную деятельность. Алгоритм действий предложен органам власти для системной реализации.

Проект уже расширяется на межгосударственный уровень — сейчас проводится исследование в регионах ЕАЭС для определения ключевых проблем информационной безопасности. Работа выполняется при участии специалистов из Белгородского государственного университета и РАН.