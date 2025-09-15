В России предложили ввести уроки психологии с православным уклоном

В российских образовательных учреждениях могут ввести обязательные уроки психологии с акцентом на православные ценности. Инициатива принадлежит правозащитному центру «Сорок Сороков», который обратился с этим предложением в Министерство просвещения РФ.

Общественные деятели предлагают включить отдельный раздел по психогигиене в учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Они считают, что в условиях усиливающегося стресса и давления современного мира навыки эмоционального интеллекта и управления стрессом становятся критически важными для адаптации и выживания.

Как передает Life.ru, авторы инициативы подчеркивают, что преподавать новый предмет должны не просто квалифицированные психологи, а специалисты, исповедующие православие. По мнению «Сорок Сороков», такой подход позволит сохранить традиционные культурные и нравственные ценности, опираясь на духовные основы российского общества.

Ранее патриарх Кирилл призвал включить основы православия в школьную программу. По его словам, это помогло бы сформировать в детях в том числе любовь к Отечеству.