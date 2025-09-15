Удостоверение многодетной семьи предложили давать по новым правилам

Удостоверение многодетной семьи необходимо выдавать на всех членов семьи, даже если в регионе прописан один родитель. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил 15 сентября в ходе доклада на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2025).

© Парламентская газета

В настоящее время в некоторых регионах семья с тремя и более детьми теряет статус многодетной, если один из ее членов зарегистрирован в другом месте. В июле Минтруд предписал субъектам РФ не лишать многодетных статуса из-за разной прописки.

«Соответствующие разъяснения уже были даны Минтрудом России. Сейчас мы анализируем принятые регионами решения», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Котяков также указал, что в 13 субъектах РФ уже внесены изменения в региональное законодательство.

Министр выразил надежду, что и другие регионы откорректируют свои подходы к выдаче удостоверений многодетной семьи.