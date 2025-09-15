Почему дети часто болеют в детском саду и можно ли это предотвратить

Когда дети начинают ходить в сад, как правило, они часто болеют. Врач-педиатр Мария Одзиляева пояснила, как пережить это сложное время без лишних лекарств.

По словам врача, много детей в одной группе создают условия для обмена инфекциями. Игрушки, карандаши, книги тоже переносят вирусы. Кроме того, помещения в детсадах редко проветриваются, слизистые у детей пересушиваются, начинают хуже выполнять защитные функции.

К этому можно добавить стресс-адаптацию: новый режим, расставание с мамой создают психологическую нагрузку, бьющую по иммунитету, сообщила врач "Газете.Ru".

"К сожалению, не существует каких-то специальных препаратов, которые могли бы на 100% защитить дошкольника от респираторных вирусных инфекций", - сказала Одзиляева.

Можно только поддерживать нормальную работу иммунной системы. Для этого ребенку нужно сбалансированно и разнообразно питаться, соблюдать режим дня, полноценно спать (минимум 8 часов). Гаджеты использовать ограниченное время. Ребенок должен быть физически активным, а одевать его нужно по сезону.

"Профилактический прием БАДов, противовирусных средств и антибиотиков не имеет доказанной эффективности и способен скорее нанести вред, чем пользу", - констатировала врач.

Она отметила, что БАДы не проходят клинические исследования и из-за отсутствия строгого надзора за их изготовлением не всегда известен их точный состав. Их бесконтрольный прием небезопасен для здоровья. Они могут вызывать аллергию, спровоцировать нарушение работы печени и почек вплоть до токсического гепатита.

Необходима консультация со специалистом.