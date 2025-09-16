Опрос показал, сколько подростков готовы подрабатывать во время учебы

Каждый третий подросток имеет желание совмещать обучение в школе с подработками. При этом чуть менее трети учащихся не готовы зарабатывать, потому что боятся, что это негативно скажется на учебе, свидетельствуют результаты исследования образовательной платформы "Умскул", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"У 33% подростков есть желание подрабатывать и во время обучения в школе. Однако еще 30% сознательно отказываются от этой идеи, опасаясь, что работа негативно скажется на оценках и подготовке к экзаменам", - говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие более 1 240 учеников 9-11 классов. Он также показал, что опыт летней подработки есть у 35% респондентов, еще 47% выразили желание попробовать силы в будущем. Только 18% опрошенных заявили, что не планируют подрабатывать летом до окончания учебы.

Аналитики отметили, что 25% старшеклассников заработали 5-10 тыс. рублей за лето, 21% - 15-30 тыс. и еще 21% - более 50 тыс. рублей.

На вопрос о целях подработки 67% учеников ответили, что хотели бы иметь собственные карманные деньги. Второй по значимости мотив - приобретение опыта, который пригодится в работе в будущем (35%). Также подростки упоминали желание попробовать что-то новое (25%) и помочь семье (18%), уточняется в итогах опроса.

В результатах исследования также сказано, что почти половина респондентов (45%) отложили заработанные деньги, 39% купили гаджеты и одежду, 22% - инвестировали в свое образование, оплатили онлайн-курсы или занятия с репетитором.