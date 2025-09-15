Сенатор оценил идею освобождать детей от дополнительной нагрузки

Член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в беседе с «Постньюс» прокомментировал несогласие Министерства просвещения РФ с подсчетами Совета по правам человека об уровне учебной нагрузки детей.

По мнению сенатора, ребенка лучше загружать полезными занятиями, чем освобождать вообще, иначе они могут заняться чем-то другим, например, интернетом и телефоном. Собеседник издания уточнил, что перегружать учеников нельзя, но дополнительные занятия пойдут им только на пользу.

При этом Гибатдинов подчеркнул необходимость борьбы со слишком большой нагрузкой учеников. Согласно подсчетам СПЧ, она составила около 44 часов в неделю, что превышает норму рабочего дня взрослого человека.

Как заметил член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, нужно на законодательном уровне установить, чтобы такие занятия проводились строго по желанию детей и родителей, не обязывая учеников к их посещению.