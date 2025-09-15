Уроки православной психологии: чему теперь собираются учить наших детей

В российских школах и вузах могут появиться обязательные занятия по психологии, но с особым акцентом на православные ценности. Общественники считают, что необходимо ввести отдельный блок по психогигиене в рамках дисциплины ОБЖ, потому что современным детям «необходимы навыки эмоционального интеллекта и стресс-менеджмента, которые должны стать базовыми для выживания». Чем православная психология отличается от светской и нужны ли эти уроки детям, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.

В чем отличие православной психологии от светской

Как рассказала эксперт, православная психология — это направление, которое интегрирует научное знание о психике человека с духовными и нравственными принципами православия:

«Как известно, православие опирается на христианскую антропологию, которая рассматривает человека как трехсоставное существо, — тело, душа, дух, созданного по образу и подобию Божьему. Также оно опирается на святоотеческое наследие — труды отцов церкви, опыт аскетики и православную антропологию».

Цель православия — это спасение души, а не только адаптация к земной жизни, в отличие от светской психологии, которая фокусируется на решении проблем в рамках земного существования. Православная психология ориентирована на вечность и духовное преображение человека, объяснила психолог.

Есть также и другие ключевые отличия от светской психологии — она направлена:

на адаптацию к социальной среде;

снижение стресса;

достижение психологического комфорта.

«Православная психология ставит во главу угла духовное здоровье, которое, кстати говоря, достигается через покаяние, борьбу со страстями и устремленность к богу», — подчеркнула Абравитова.

Специалист отметила, что светская психология использует только научно обоснованные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, гештальт и др. Православная же психология хотя и не отвергает научные методы, но дополняет их духовными практиками — молитвой, участием в таинствах церкви и опирается в первую очередь на религиозные ценности.

Нужен ли этот предмет детям

По ее мнению, если предмет будет преподаваться профессионально, с акцентом на практическую психогигиену и нравственное развитие, тогда он сможет стать полезным инструментом в поддержке психического здоровья детей. Однако если его сведут к религиозной проповеди, тогда этот предмет рискует оказаться контрпродуктивным.

«Важно выработать грамотный подход, чтобы психогигиена и эмоциональный интеллект были на первом месте в этом предмете. В условиях роста стресса у детей-подростков навыки распознавания эмоций, развития эмоциональной и психологической устойчивости, действительно необходимы. Православная психология может предложить систему ценностей, дающую внутреннюю опору, нравственное воспитание, акцент на традиционные ценности, такие как любовь, семья, прощение, служение. Это может помочь в профилактике девиантного поведения, буллинга и других проблем», — считает психолог.

Кроме того, в православии подчеркивается важность общинности и коммуны, где люди вместе посещают церковь, религиозные праздники. Это может помочь в борьбе с одиночеством и изоляцией, но нужно ли это современным детям — тоже большой вопрос, заметила эксперт:

«Я считаю, что это может быть полезно, но с условием добровольности, эти уроки должны быть факультативными и учитывать многоконфессиональный характер российского общества».

Помимо этого, преподавать предмет должны профессиональные психологи с дополнительной подготовкой в области православной антропологии, а не священники или активисты, подчеркнула специалист. И в их работе должна быть научная обоснованность.

«Сейчас очень мало квалифицированных психологов, которые имеют подготовку в области именно православной психологии. Это тоже может вызвать определенные трудности», — предупредила она.

Инициатива введения уроков психологии с православным уклоном имеет потенциал, но требует очень осторожной реализации, уверена эксперт.

«Важно избегать конфликтов между светским и религиозным подходами, искать их синергию, сделать акцент на общечеловеческих ценностях. А также важно учитывать мнение родителей и региональные особенности», — заключила психолог.

