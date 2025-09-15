Психолог объяснил, как матери не должны воспитывать детей

Типичный вечер в семье, где растет школьник, априори не может быть спокойным. Если вам повезло и ваш ученик садится за уроки и прилежно выполняет их самостоятельно, вы урвали счастливый билетик. Ну а остальные, кому приходится добиваться готовности домашнего задания криками и манипуляциями, уже предчувствуют долгие девять месяцев борьбы с собственным чадом. Только надо ли воевать? Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, почему крик не работает и как обойтись без крайностей.

© unsplash

«Родитель — пример для ребенка. И речь не идет о том, что родитель обязательно должен показывать пример достойного, вежливого, выдержанного поведения. Все мы люди, и все мы разные. И реагируем тоже по-разному. Просто ор — это антивоспитание», — предупреждает эксперт.

Убавьте «звук» до комфортного минимума

Криком мы повышаем порог чувствительности ребенка. Спокойно говорим, объясняем, он не слышит, а когда кричим — слышит. И чем больше орем, тем хуже слышит обычную человеческую речь.

«Что дальше? Купить рупор? Орать хором всей семьей? Используйте аргументы с точки зрения пользы ребенка, что с ним произойдет, если он не послушается. Если маленький, то вечерняя фея не прилетит и не почитает сказку. Если большой и уроки учить не хочет, то получит двойку, а за двойки у нас в семье санкции (придумайте, какие). Мытье полов вне очереди, лишение финансовой подпитки на неделю и т. д.», — советует Екатерина Макарова.

Не нарушайте личные границы

Когда мы кричим, мы грубо нарушаем границы ребенка и учим сразу двум нежелательным формам поведения: что вламываться в его границы криком можно и проламывать границы других нужно также криком.

«Тот, на кого кричат, тоже будет потом кричать на других. По сути, это практика базара: кто громче выкрикнет, тот и прав. На кухне это сработает, на более серьезных дебатах — нет», — продолжает эксперт.

Не сужайте диапазон до одной ноты

И, наконец, криком мы приучаем ребенка к тому, что в палитре есть только одна краска для выражения сильных эмоций — это крик. В будущем такой ребенок будет кричать по любому поводу, ни различая полутонов своих чувств и настроения.

«В качестве альтернативы могу порекомендовать начать с себя и каждый раз, когда хочется заорать, проговаривать вслух: "Я ощущаю гнев, меня трясет от обиды, я злюсь, я в ярости, я агрессивно хочу хлопнуть дверью". Такое проговаривание помогает мозгу осознать, что происходит, препятствует тому, что эмоции захватывают и дает возможность выработать запасной вариант. И еще обязательно разучивайте вместе с ребенком, как можно утилизировать негативные эмоции. Заведите боксерскую грушу, которую можно молотить от души, большой лист, на который можно наносить краски большими мазками, мячик, который можно пулять в пол или стену, велотренажер, на котором можно яростно крутить педали, отжимайтесь из положения стоя, прыгайте на скакалке, поливайте голову холодным душем. Все, что угодно, лишь бы дать и себе, и ребенку социальную альтернативу крику. Этим вы очень поможете ему с будущей социальной адаптацией», — говорит психолог.

Ну а что с д/з?

Уроки, конечно, никуда не денутся, и сделать их все равно нужно. Только теперь без иерихонской трубы в лице мамы. Екатерина настоятельно рекомендует убрать требовательный тон и взять за традицию доверительно общаться с ребенком на околошкольные темы. Начинать с порога с вопроса «Что задали? Какие оценки сегодня?» не стоит. Лучше поинтересуйтесь, что чадо делало на переменах, о чем ваш ученик общался со сверстниками, какую музыку он сейчас крутит на повторе в наушниках.