Как одиночество сказывается на будущем ребенка

Если круг вашего общения в детстве ограничивался воображаемыми друзьями — не стоит надеяться, что с возрастом проблемы исчезнут. Новое исследование показало значимую связь между детским одиночеством и когнитивным снижением во взрослой жизни.

В основу анализа легли данные Китайского лонгитюдного исследования здоровья и выхода на пенсию. Среди 13 592 его участников у 4,2% не было друзей в детстве и они испытывали одиночество, 48,0% подтвердили либо то, либо другое. У всех опрошенных измеряли эпизодическую память и исполнительные функции. Деменцию определяли по алгоритмической обработке ответов на тесты либо на основании официального медицинского диагноза. Результаты вышли в журнале JAMA Network Open.

Оказалось, что отсутствие друзей в детстве и ощущение одиночества в совокупности повышают риск деменции в среднем и пожилом возрасте на 41%.

Эта связь сохраняется даже после учета одиночества во взрослом возрасте и среди людей, которые не испытывали одиночества во взрослой жизни. Иными словами, детское одиночество — само по себе важный фактор риска.

Более того, взрослое одиночество не оказывает настолько существенного влияния на интеллектуальную сохранность: когнитивное снижение отмечается чаще на 8,5%, шансы на деменцию возрастают на 17,2%.

«Дети, испытывающие одиночество, часто прибегают к нездоровому поведению в качестве механизмов преодоления эмоционального стресса, — объясняют исследователи. — Эти поведенческие и психологические факторы могут отрицательно влиять на развитие нервной системы, что, в свою очередь, сказывается на когнитивных способностях в дальнейшей жизни».

Эти результаты вызывают особую обеспокоенность на фоне развития эпидемии одиночества: 80% представителей поколения Z сообщают о чувстве изоляции — в два раза чаще, чем среди пожилых людей, а представители поколения Альфа все чаще испытывают трудности в поиске новых друзей.