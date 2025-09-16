В чем плюсы и минусы калькуляторов на ЕГЭ

Предложение образовательного омбудсмена Амета Володарского разрешить использование калькуляторов на ЕГЭ по профильной математике стало настоящим спусковым крючком для дискуссий в образовательных кругах.

© runews24.ru

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович поделился с RuNews24.ru своим мнением.

Он отметил, что запрет на использование калькуляторов — это не просто архаичная прихоть, а продуманная педагогическая стратегия, направленная на достижение нескольких ключевых целей:

«Математика требует не только понимания абстрактных концепций, но и уверенного обращения с числами. Умение точно и быстро производить арифметические операции — это базовый когнитивный навык. Если выпускник утратит этот навык, это может привести к «цифровой безграмотности», когда он зависим от внешних устройств даже для простейших расчетов. Ручное выполнение вычислений развивает численную интуицию — способность примерно предсказывать ответ. Это критически важно для проверки решения на адекватность. Например, калькулятор может выдать ошибочный результат из-за переключения режима (градусы-радианы), и ученик, не обладающий необходимыми навыками, этого не заметит».

По его словам, все участники экзамена должны находиться в равных условиях. Разрешение калькуляторов усугубит проблемы неравенства: разные модели аппаратов, программируемые калькуляторы и возможность жульничества могут существенно искажать результаты.

Несмотря на указанные риски, существуют и гипотетические преимущества от данной инициативы. Разрешение калькуляторов могло бы позволить экзаменам проверять умение строить сложные математические модели и анализировать функции, не отвлекаясь на рутинные вычисления. Это действительно может соответствовать реалиям современной жизни, где большинство расчетов выполняются с помощью технологий.

«Это аргумент, который многие могут оценить. Устранение риска арифметической ошибки, которая может стоить баллов — это значительный шаг вперед».

Следует понять, что деградация базовых навыков — это долгосрочный риск. Разрешение калькуляторов на экзаменах подаст сигнал всей системе образования: ручные вычисления — это не главное. Это не только навредит уровню подготовки будущих специалистов, таких как инженеры и программисты, но и создаст проблемы на уровне базовых знаний.

Обеспечить одинаковые условия для сотен тысяч школьников — это практически утопия. Вновь открытый ящик Пандоры может спровоцировать новые формы списывания и жульничества.

Важно понимать, что проверять навыки устного счета и арифметики следует на более ранних этапах, например, на ОГЭ в 9 классе. Если выпускник 11 класса не умеет решать простые арифметические задачи без калькулятора, проблема лежит не в запрете калькулятора, а в недостаточной подготовке на предыдущих этапах обучения.