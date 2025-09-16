Психолог объяснил, как простые привычки тренируют мозг и повышают адаптивность организма

По словам Хорса, размер теломер — концевых участков хромосом, напрямую связанных с продолжительностью жизни — увеличивается при большом и продолжительном обучении. Он подчеркнул, что мозг, как мышца, требует регулярной тренировки: при отсутствии новых стимулов происходит деградация когнитивных функций. В качестве примера эксперт привел пожилых профессоров, которые продолжают преподавать и заниматься наукой, сохраняя активность мозга и замедляя возрастные изменения.

Хорс выделил несколько способов внедрять новизну в повседневную жизнь. К ним относятся небольшие привычки, например чистка зубов или использование ложки другой рукой, выбор новых маршрутов на работу, чтение незнакомой литературы. Также он рекомендовал «притворяться туристом» в своем городе, фиксируя положительные впечатления и фотографируя интересные места. Эксперт отметил, что подобные практики тренируют способность к восприятию нового, повышают готовность к неожиданным изменениям и снижают стресс.

При этом психолог предупредил о риске крайностей: постоянная погоня за новыми впечатлениями может лишить человека глубоких переживаний и устойчивости в долгосрочной перспективе. Баланс между привычным опытом и новыми знаниями является ключевым фактором для психического и физиологического здоровья, подытожил Михаил Хорс в эфире «Общественной Службы Новостей».

