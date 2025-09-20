Началась сезонная вакцинация детей от вируса гриппа

В школах столицы началась прививочная кампания против гриппа. Расскажем о ее особенностях в этом году.

© Российская Газета

Первые пошли

Первый день прививочной кампании. Один из отдаленных районов Новой Москвы - Филимонковский район, Новомосковский административный округ, переулок Староселье, 1 А. В новеньком корпусе школы N 1392 им. Д. В. Рябинкина, впервые открывшей свои двери для ребят в сентябре, у дверей медицинского и процедурного кабинетов оживленно. В кабинете врача каждого школьника сначала тщательно осматривают: измеряют температуру, сатурацию, частоту дыхания, состояние носа и горла... Но, похоже, все здоровы: летние каникулы закалили ребят и укрепили иммунитет. Далее - поход в процедурный кабинет. "Не боюсь уколов, боюсь заболеть, - говорит "РГ" восьмиклассница школы N 1392 Полина Сазыкина. - У нас большая семья: старший брат, две сестры, я и родители. Если кто-то раньше приносил вирус, болели все. А это пропущенные уроки, кружки, спортивные занятия, работа. Поэтому теперь каждый год мы все прививаемся. Заметила, что болеть я стала реже и, если и случается, то в легкой форме".

Рыжеволосый одноклассник Полины Александр Гаврилов от укола даже не вздрогнул.

"Я каждый год прививаюсь. Болею раз в пару лет, а то и реже. Думаю, что дело не только в вакцине. Я тяжелой атлетикой занимаюсь, штанги поднимаю, грипп таких упражнений не любит", - шутит парень.

Сегодня здесь привьют большинство учеников школы - 200 ребят. Затем бригада медиков передислоцируется в другой корпус школы... По планам города привить должны большинство школяров и воспитанников детских садов, студентов колледжей.

Чем прививают

"Основная особенность этой приемной кампании в том, что впервые прививаем столичных ребят не трехвалентной вакциной, как ранее, а самой современной четырехвалентной - ультрикс квадри. Это была главная просьба родителей. Такая вакцина действует против четырех штаммов вируса, защита организма с ней намного выше, - рассказывает "РГ" врач-педиатр и заведующий филиалом N 5 поликлиники в Московском Турпал Султаханов. - Вакцина относится к самому современному классу вакцин, она абсолютно безопасна, не содержит живых вирусов и консервантов. Более того, этой вакциной прививать детей можно с 9 месяцев".

Врач отметил, что после прививки нет противопоказаний для спорта или уроков физкультуры. Правда, возможна реакция организма: пару дней температура и покраснение в месте укола.

Юных москвичей прививают самой современной четырехвалентной вакциной - ультрикс квадри

Где вы, антипрививочники

Как объясняет Турпал Султаханов, в отличие от взрослых у детей несформировавшийся иммунитет, а значит, грипп может дать серьезные осложнения со стороны центральной нервной системы, бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и мочевой систем, спровоцировать аутоиммунный эффект. Да и подхватить его проще: кружки, школа, кругом детские коллективы, считай, рассадник инфекций.

"Многих беспокоит доставка вакцины в школу. Но везут ее из поликлиники в специальной термосумке с термоиндикаторами, - рассказывает врач. - Осмотр и процедура проводятся в специальных кабинетах, где соблюдены все требования СанПиНа".

Турпал Султаханов добавляет, что самим выбирать вакцину не стоит, вирусологи лучше знают ситуацию с гриппом в Азии, откуда наибольший приток гостей в город, откуда чаще всего сейчас попадают вирусы. Что еще интересно: в Москве за последние годы значительно снизилось количество антипрививочников.

"Уже третий год растет число тех, кто самостоятельно в поликлинику на прививку от гриппа приходит еще в конце августа", - говорит врач.

Пример показывают педагоги. Вот и учитель русского языка и литературы школы N 1392 им. Д. В. Рябинкина Ирина Цыганова привилась еще перед началом учебного года.

"У меня в классе три десятка учеников, если я заболею, ребята останутся с пробелами в знаниях, а коллективу придется меня подменять, - поделилась Ирина. - Прививочную кампанию поддерживаю: в прошлом году привился весь класс, мы ни разу не уходили на карантин и дистанционное обучение".

"Для нас прививка от гриппа стала обязательной после эпопеи с ковидом, - добавляет многодетная мама Надежда Корнилова. - И я знаю, что среди нашего окружения и родителей в школе и на секциях большинство поддерживают прививки. Это хорошая защита для всей семьи, особенно, если в ней много детей и пожилых".

Кстати

Что сделать, чтобы ребенка привили

Сначала нужно подписать в Московской электронной школе согласие на прививку или аналогичное согласие в бумажном варианте. Школа заранее предупреждает о дне вакцинации. Если противопоказаний для прививки нет, ребенка привьют. Среди противопоказаний: первичный иммунодефицит, острое течение хронических заболеваний и другое. Действует вакцина один год.