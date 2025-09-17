В Подмосковье вошли в моду старорусские имена

В Подмосковье детей все чаще называют именами, которые раньше можно было встретить только в летописях, былинах и сказках.

"Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена - Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава", - рассказал министр социального развития области Андрей Кирюхин.

По его словам, среди таких имен нередко встречаются имена-двойники, например Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и т.д.

Впрочем, до самых популярных этим именам еще далеко и в массе своей новорожденных называют более привычно. По данным министерства соцразвития Подмосковья, среди самых популярных имен для мальчиков этим летом лидируют Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. А вот девочек чаще всего называют София, Мария, Анна, Ева и Василиса.

Встречаются и редкие имена. Например, мальчиков называли Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, а девочек Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.

В Москве ситуация в целом схожая. В лидерах для мальчиков привычные имена: Александр, Михаил, Максим и подобные, а девочек часто называют София, Анна, Мария. Хватает и оригинальных имен. В прошлом году, к примеру, двойные, тройные и четверные имена в столице получили более 900 мальчиков и около 400 девочек.