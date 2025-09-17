Психолог рассказал, почему нельзя запрещать ребенку фастфуд

Иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса, резкий запрет не поможет, заявила НСН Наталья Наумова.

Если ребенка радует только еда и фастфуд, это повод обратиться к психологу, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Ранее представитель движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников предложил сделать ежегодное посещение диетологов обязательным для родителей с детьми, чтобы улучшить их осведомленность о правильном питании. Эта инициатива направлена на профилактику и коррекцию проблем, связанных с питанием у детей, путем предоставления родителям профессиональных знаний. Наумова рассказала, как помочь ребенку, если у него есть проблемы с питанием.

«Любая ситуация может быть для ребенка травмирующей. Здесь очень важно, как будет себя вести сам диетолог и родители. Важно бережно подойти к ребенку, не заставлять его менять стиль пищи. Важно просто рассказать, как питаться, чтобы быть более здоровым. Ребенка нельзя ругать, наказывать, высмеивать. А спокойное обсуждение будет поводом для ребенка задуматься. Если родители грамотно питаются сами, то ребенок начнет тоже задумываться, как пища влияет на его здоровье. Если ребенку сказать, что он слишком толстый, для него это будет травмой. А если сказать ребенку комплимент, подчеркнуть его сильные стороны, а потом сказать, что есть вкусное питание более полезное, будет лучше. Очень важна поддержка, тогда все будет нормально», - отметила она.

По словам Наумовой, родители должны с детства говорить с ребенком про здоровое питание.