Исследование показало, какие люди раньше занимают руководящие должности

Ученые из Университета Конкордия (Канада) выяснили, что социально-экономические условия в детстве напрямую влияют на карьерные перспективы молодых людей. Дети из обеспеченных семей значительно чаще занимают руководящие должности уже к 25 годам, чем их ровесники, выросшие в неблагополучных условиях.

© Naukatv.ru

Исследование опубликовано в журнале Business and Psychology. В его основе — данные Британского когортного исследования, в котором почти 6800 детей, рожденных в одну неделю 1970 года, наблюдались с рождения до 1996 года.

Ученые сравнили социально-экономический статус семей, а также карьерные пути участников. В 16 лет подростков спрашивали, помогали ли им семейные связи находить работу или они теряли возможности из-за финансовых ограничений. В 26 лет фиксировали, занимали ли они руководящие или менеджерские должности.

Результаты показали: дети из состоятельных семей чаще использовали семейные связи для продвижения и обладали накопительными преимуществами в виде социального капитала — ресурсов и возможностей, получаемых через окружение.

«Зажиточность дает доступ к хобби, путешествиям и качественному образованию. Все это способствует расширению социальных связей и формированию капитала, который помогает в карьере», — отметил ведущий автор исследования, доцент Стив Грангер.

В то же время дети из неблагополучных семей сталкивались с дополнительными барьерами: хроническим стрессом, ограниченным доступом к развивающим ресурсам, нестабильной семейной обстановкой. По словам Грангера, такие факторы могут замедлять развитие в детстве и подростковом возрасте, что сказывается на взрослении.

Интересно, что исследование не нашло прямого подтверждения того, что именно упущенные возможности из-за финансовых трудностей непосредственно мешали становиться лидерами. На результаты влияли более сложные факторы, связанные с общим опытом взросления.

Авторы подчеркивают: поддержка детей из уязвимых семей за счет ресурсов для развития навыков и профессиональных связей может повысить их шансы на получение руководящих должностей.