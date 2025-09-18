Как распознать переутомление у школьника

Если школьник перегружен, это можно заметить по распространенным симптомам, заявила медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Ксения Дементьева.

«Переутомление у детей может проявляться не только раздражительностью или плаксивостью, но и снижением аппетита, частыми простудами, трудностями с концентрацией, нарушением сна и даже физическими болями. Особенно сложно распознать стресс у младших школьников, которые еще не умеют до конца осознавать и озвучивать свое состояние», – отметила Дементьева в интервью РИА Новости.

Если такие симптомы проявляются неделю или две, это повод задуматься о снижении нагрузки на школьника и отмене дополнительных занятий.