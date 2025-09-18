Психолог рассказал, как справиться с нежеланием детей идти в школу

Родителям, чьи дети отказываются идти в школу, важно поговорить с ними и постараться выяснить причину такого поведения. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По его словам, на это могут влиять стресс или буллинг. Кроме того, так может проявляться протест, предупредил специалист.

«Это может быть леность, которая является следствием того, что родители избаловали. Если ребенок всю жизнь жил в таком состоянии, он идет в школу, где предъявляют какие-то требования к нему, учителя, то он не готов. И вот тогда он начинает говорить, что не пойдет в вашу школу, где от меня требуют, буду сидеть в теплом уютном доме, где требований нет», — уточнил Хорс.

Чтобы не допустить такого, он посоветовал прививать детям ответственность за свои поступки.

Психолог Галина Губанова до этого говорила, что многим детям может быть трудно вернуться к учебному процессу после летних каникул. Она отметила, что чаще всего такое происходит на фоне трудностей в учебе, поэтому взрослым важно вовремя вмешаться и помочь ребенку. Кроме того, нежелание ходить в школу может быть обусловлено проблемой с отношениями в классе — буллингом или конфликтами с одноклассниками.